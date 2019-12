Cartoni Disney, dove e quando in tv: programmazione per Natale 2019

Programmazione cartoni animati Disney per Natale 2019: su che canale, quando e a che ora

Che Natale sarebbe senza i cartoni animati Disney? Per il 2019 la Rai offre una ricca programmazione delle fiabe di Walt Disney. Da Cenerentola a Gli Aristogatti, passando per La Bella e la Bestia e Alla ricerca di Nemo, sono tanti gli appuntamenti televisivi per rivivere i classici Disney amati da grandi e piccini. Un’occasione per far divertire e rilassare i bambini in questo periodo così magico ma pure un momento emozionante per gli adulti che possono ammirare le nuove storie create dai produttori americani o rammentare vecchi ricordi d’infanzia.

Di seguito una lista dettagliata di canali, date e orari per non perdersi neppure un cartone animato Disney sul piccolo schermo!

N.B. Alla lista sono stati aggiunti anche live action della Disney come La Bella e la Bestia e Cenerentola e alcuni classici non Disney, ma allo stesso tempo intramontabili, come Balto.

Sabato 21 dicembre

Rai Due, ore 14.40 – Coco

Domenica 22 dicembre

Italia Uno, ore 16.30 – La sposa cadavere

Lunedì 23 dicembre

Italia Uno, ore 16.40 – Balto

Rai Due, ore 21.20 – Alla ricerca di Nemo

Martedì 24 dicembre

Rai Due, ore 21.20 – Alla ricerca di Dory

Mercoledì 25 dicembre

Rai Tre, ore 9.40 – Khumba, cercasi strisce disperatamente!

Rai Uno, ore 21.20 – La Bella e la Bestia

Rai Uno, ore 23.40 – La Bella e la Bestia – Un magico Natale

Rai Tre, ore 00.20 – Gatta Cenerentola

Giovedì 26 dicembre

Rai Uno, ore 21.25 – Cenerentola

Rai Due, ore 21.20 – Ratatouille

Martedì 31 dicembre

Rai Due, ore 21.20 – Gli Aristogatti

Rai Due, ore 22.35 – Monster University