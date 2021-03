Carosello Carosone su Rai 1: trama e chi è l’attore

Carosello Carosone andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di domenica 21 marzo 2021. Un comunicato stampa della nota rete televisiva aveva già reso noto, lo scorso 30 dicembre, che in primavera i telespettatori avrebbero goduto della storia di Renato Carosone in tv. Scritto da Giordano Meacci e Francesca Serafini, il film nei primi minuti è ambientato a New York nel lontano 1958. La trama, che vede protagonista Carosone, inizia proprio da qui. Il protagonista si sta concentrando sul concerto che dovrà svolgere al Carnegie Hall negli Stati Uniti. Lo spettacolo porta l’artista a conquistare il successo internazionale, insieme al batterista Gegè Di Giacomo e al chitarrista Peter Van Wood. Di fronte al pianoforte, ricorda i momenti più importanti della sua vita.

Ripercorre così le varie fasi, dalla nascita delle canzoni Maruzzella, O’ Sarracino e Torero al successo di Tu vuo’ fa l’americano negli anni ’50. Impossibile dimenticare le prime esperienze come pianista al servizio dei cantanti lirici. E restano vivi i ricordi del suo viaggio a Massawa, dove resta affascinato dal jazz, dallo swing e dalle musiche africane. C’è spazio anche per per l’amore, in quanto Renato si ritrova a ricordare l’incontro con Lita, il grande amore della sua vita. Quando si conoscono lei è una ballerina e ragazza madre. L’artista decide di adottare suo figlio Pino. A Napoli, con la sua nuova famiglia, il cantautore riesce a trovare le ispirazioni giuste.

Il successo è inarrestabile e Carosone parte per la sua prima tournée fuori dal confine italiano. La trama del film di Rai 1 è incentrata chiaramente sulla carriera del noto cantautore, diventato famoso in varie parti del mondo. Sarà l’occasione giusta per scoprire la strada percorsa dal musicista, che ha sperimentato e si è divertito facendo musica. Chi è l’attore che interpreta il protagonista di Carosello Carosone? Ebbene si tratta di Eduardo Scarpetta, un volto non sconosciuto al pubblico.

Infatti, l’interprete ha vestito il ruolo di Pasquale Peluso nelle prime due stagioni de L’amica geniale. Il cast è composto da altri volti già noti sul piccolo schermo: Ludovica Martino, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio e Marianna Fontana.