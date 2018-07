Carolyn Smith: “Il tumore è stabile, devo fare un piccolo intervento”

Come sta Carolyn Smith? Il tumore è stabile, dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento

Buone notizie per Carolyn Smith e tutti i fan della giurata di Ballando con le Stelle. La ballerina e coreografa inglese sta meglio: il secondo tumore al seno è stabile e non si è esteso alle ossa. A rivelarlo è stata la stessa Carolyn su Instagram dove, con un video girato sia in inglese sia in italiano, ha aggiornato tutti i suoi follower delle ultime novità. “Ho parlato con i medici. C’era il sospetto che il cancro andasse nelle ossa, ma per fortuna non è cosi. Sono pulita”, ha detto Carolyn che, senza timore, si è mostrata senza capelli, con la testa completamente rasata.

Novità sul tumore al seno di Carolyn Smith

“Il tumore – ora parlo di tumore non più di “intruso” – è molto stabile e devo continuare con il trattamento una volta ogni tre settimane finché va via. Devo fare un piccolo intervento con un elettrochemio per bombardarlo. Andiamo avanti così, positivamente sempre con un bel sorriso. Sono forte e ci sono ancora!”, ha aggiunto Carolyn Smith. Per l’amica di Milly Carlucci si tratta del secondo tumore al seno in pochi anni. Il primo è stato sconfitto qualche tempo fa mentre il secondo si è ripresentato lo scorso gennaio. La danzatrice inglese ha scoperto tutto tramite un’ecografia di routine.