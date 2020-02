Caroline Flack, ex di Harry Styles e il Principe Harry, trovata morta

Caroline Flack trovata morta nel suo appartamento: la donna, ex di Harry Styles e del principe Harry, era un volto molto noto nel Regno Unito

Caroline Flack, ex conduttrice inglese, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Londra. La donna, secondo quanto trapelato finora da fonti britanniche, si sarebbe suicidata a 40 anni. A dare la notizia è stata la famiglia della stessa: “Possiamo confermare che la nostra Caroline è morta oggi, il 15 febbraio. Chiediamo che venga rispettata la nostra privacy in questo momento così difficile“. A stretto giro, l’avvocato della famiglia avrebbe dichiarato, come riportato dalla BBC, che Caroline si sarebbe tolta la vita. Ricordiamo che il 4 marzo sarebbe dovuto iniziare il processo in cui la Flack era accusata di aver aggredito con una lampada il suo fidanzato, l’ex tennista Lewis Burton. La vicenda risale allo scorso 12 dicembre e l’ex presentatrice era finita in manette. Il 27enne mostrava una profonda ferita alla testa. I due erano stati trovati coperti di sangue.

Caroline Flack: carriera e amori

Caroline era un volto noto nel Regno Unito: lungo la sua carriera ha presentato programmi celebri e di successo, quali X Factor e Love Island. Dopo che era scattato l’arresto, aveva per forza di cose dovuto rinunciare a Love Island. A sostituirla la collega Laura Whitmore. Celebri anche alcuni suo amori del passato: ha avuto una relazione con il cantante Harry Styles. Inoltre, molto chiacchierato fu il flirt attribuitole con il principe Harry, oggi felice nelle braccia della moglie Meghan Markle (i due si sono trasferiti in Canada, con il beneplacito della regina Elisabetta. La vicenda è stata chiacchieratissima a livello globale).

L’ultimo post su Instagram di Caroline

L’ultimo post su Instagram della Flack (la conduttrice aveva due milioni e 400 mila follower) è datato 14 febbraio 2020, cioè ieri, il giorno dedicato agli innamorati. Caroline si è ritratta in compagnia del suo cagnolino. Burton ha invece pubblicato una Storia, sempre su Instagram, in cui le augurava buon San Valentino. In realtà, il giudice aveva ordinato a Flack di non comunicare con Burton prima dell’inizio del processo.