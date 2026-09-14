Carolina Stramare, finita con Pellegri dopo la nascita della figlia: “Io quasi sempre sola nel post parto”

Carolina Stramare e Pietro Pellegri, che sono diventati genitori della piccola Bianca nel 2025, si sono lasciati. E non di recente. Lo ha rivelato, a gran sorpresa, la stessa ex Miss Italia genovese, conversando con i fan su Instagram tramite la formula del box ‘domanda e risposta’. La 27enne ha confessato che sono mesi che non fa più coppia con il calciatore 25enne in forza al Torino. Non a caso, dallo scorso aprile, i due non sono più apparsi insieme pubblicamente. Nel rendere nota la rottura, la modella si è anche tolta qualche sassolino dalle scarpe, affermando di aver trascorso il periodo delicato del post parto quasi sempre sola.

Carolina Stramare e Pietro Pellegri si sono lasciati dopo essere diventati padre e madre

All’apertura delle domande su Instagram, subito è stato chiesto a Stramare se si fosse lasciata con Pellegri. Ci si aspettava una smentita, visto che prima d’ora né lei né il calciatore hanno mai fatto cenno ad alcuna crisi. E invece è arrivata una risposta che ha lasciato di sasso i fan dell’ex Miss Italia, la quale, senza troppi giri di parole, ha riferito che la sua storia d’amore è arrivata al capolinea: “Sì, da qualche mese è finita! Non ne ho mai parlato non perché ci fosse qualcosa di male, ma perché non ho mai parlato della mia vita privata e continuerò a non farlo”.

Per quanto riguarda i motivi legati alla rottura, ha tagliato corto. “Priorità diverse”, ha chiosato. Poi, però, ha fatto confessioni amare, affermando di aver passato il periodo del post parto quasi sempre senza un supporto. Pellegri non è stato citato direttamente, ma sembra proprio che le parole della 27enne non siano altro che una critica rivolta all’ex. “Il post parto? Abbastanza bene, considerando che ero quasi sempre da sola. Ad oggi mi faccio un applauso”, ha raccontato.

Stramare su Pellegri: “Nostra figlia ci ha visto molto poco tempo insieme”

Qualcuno le ha domandato se, nonostante la delusione sentimentale, vorrebbe diventare mamma bis in futuro. “Ora sicuramente no. Tra anni e anni… e anni e anni vediamo!”, ha risposto Stramare, che, comprensibilmente, in questo momento ha altro a cui pensare. Ha anche detto la propria sui tradimenti, dopo che un utente le ha domandato se sia disposta a perdonarne uno. “No – ha scritto – rimani mio fratello, ma senza benefit di nessun tipo. Se però mi prendi in giro, non sei nemmeno più mio fratello”.

Ha anche spiegato che per gestire gli impegni professionali e la crescita della figlia si organizza autonomamente, con un supporto esterno. Inoltre, ha ringraziato calorosamente i suoi amici e la sua famiglia per esserle molto d’aiuto. Infine un’altra risposta dal sapore amaro: “La bimba sente che papà e mamma si sono lasciati? Sfortunatamente o fortunatamente ci ha visto molto poco insieme, è serena con entrambi”.