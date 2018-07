Carolina Rey incinta: primo figlio dal fidanzato Roberto Cipullo

Carolina Rey è incinta: aspetta un figlio dal fidanzato, il produttore Roberto Cipullo

Carolina Rey è al settimo cielo: a inizio autunno diventerà mamma! La conduttrice, attrice e cantante all’età di 26 anni è incinta del primo figlio, un maschietto frutto dell’amore con il fidanzato produttore Roberto Cipullo. Sui suoi account social Carolina posta di continuo foto col pancione ma al settimanale Vero ha raccontato il suo stato d’animo e di come sia emozionata per questa nuova avventura. Indubbiamente la più bella e importante della sua vita. “Non vedo l’ora di stringerlo tra le mie braccia!”, ha confidato Carolina. La Rey spera di essere una mamma che ascolta, “una di quelle che sa essere dolce ma allo stesso tempo che sa farsi rispettare”.

Carolina Rey sogna di essere una mamma dolce e presente

“Vorrei tanto riuscire a essere un esempio positivo e a trasmettere a mio figlio tutti quei valori che i miei genitori hanno insegnato a me. È una cosa a cui tengo moltissimo, spero di riuscirsi!”, ha ammesso Carolina Rey. La giovane ha dato la notizia al suo compagno con una sorpresa in un ufficio. Un momento magico e unico, che la coppia non dimenticherà mai. “Ho portato una scatola incartata in ufficio e visto che amo fargli dei pensierini, di tanto in tanto, inizialmente ha pensato fosse il solito regalo. Mentre invece, all’interno di quella scatola, ha trovato un ciuccio, accompagnato da un bigliettino su cui c’era scritto: “Diventerai papà!”. La sua è stata una reazione di grande commozione: gli si sono riempiti gli occhi di lacrime e mi ha abbracciato”, ha ricordato Carolina.

~Happy Family~ A post shared by Carolina (@carolinarey91) on Jun 26, 2018 at 6:42am PDT

Chi è Carolina Rey: la carriera della conduttrice

Carolina Rey è una delle conduttrici di punta di Rai Gulp. Per la rete ha condotto diversi programmi ma qualche tempo fa è stata pure l’inviata di Alessandro Cecchi Paone in La settima porta su Rete 4. In tv ha preso parte anche a Cominciamo bene e a La vita in diretta. In qualità di attrice La Rey è stata nel cast dei film Fame e Risate in corso e nella fiction Un Medico in Famiglia 7, nella quale ha interpretato il ruolo di una delle amichette di Annuccia. Come cantante ha invece ottenuto una nomination ai Nastri d’Argento per la colonna sonora del film Sconnessi.