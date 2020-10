Carolina Rey e i problemi alla tiroide: “Ho rischiato di perdere mio figlio”

È una mamma giovane Carolina Rey ma la sua prima gravidanza è stata tutt’altro che semplice. La concorrente di Tale e Quale Show ne ha parlato in una intervista concessa al settimanale Oggi. A causa di alcuni problemi alla tiroide che la perseguitano da quando è un’adolescente, Carolina ha rischiato di perdere seriamente il suo bambino. La Rey ha ammesso di aver trascorso tutti i nove mesi della gravidanza a letto: si alzava solo per andare in bagno. Non solo: per i medici il futuro di questa gestazione è sempre stato incerto e non riuscivano a dare certezze. Insomma, una situazione assai complicata che ha fatto soffrire parecchio la conduttrice. Per fortuna tutto è andato per il meglio e due anni fa è nato Filippo, frutto del grande amore col produttore cinematografico Roberto Cipullo.

Carolina Rey parla della gravidanza difficile e dei problemi alla tiroide

“Soffro di un disturbo alla tiroide da quando sono adolescente. Rischiavo di perdere il bambino e ho passato l’intera gravidanza immobile a letto, con i medici che non potevano neanche assicurarmi che sarebbe finita bene. Mi alzavo solo per andare in bagno”, ha raccontato Carolina Rey ad Oggi. Quando ha visto poi il viso del piccolo Filippo la bionda presentatrice ha dimenticato tutto. Grazie al bambino oggi Carolina è più equilibrata, sia in privato che sul lavoro. Diventare mamma è sempre stata una priorità per la Rey che, figlia di genitori divorziati, sognava da tempo di avere un nucleo famigliare tutto suo. Un sogno diventato realtà grazie al lungo corteggiamento di Roberto Cipullo, venti anni più grande di Carolina.

Tale e Quale Show: chi è la concorrente Carolina Rey

Carolina Rey è una conduttrice, attrice e cantante classe 1990. Ha debuttato a dieci anni nel programma Piccole Canaglie di Canale 5 con Simona Ventura e Pino Insegno. Per un lungo periodo è stata uno dei volti di punta di Rai Gulp. Ma ha lavorato pure a: Festa Italiana, La vita in diretta, Zecchino d’Oro, Il boss delle pizze, L’anno che verrà, La vita in diretta, La settima porta. In qualità di attrice La Rey è stata nel cast dei film Fame e Risate in corso e nella fiction Un Medico in Famiglia 7, nella quale ha interpretato il ruolo di una delle amichette di Annuccia. Come cantante ha invece ottenuto una nomination ai Nastri d’Argento per la colonna sonora del film Sconnessi.