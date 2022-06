Carmen Russo svela cosa beve ogni giorno per restare in forma

Passa il tempo ma il fascino di Carmen Russo resta immutato. All’età di 62 anni l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è una delle soubrette più belle e affascinanti della televisione italiana. Il segreto di bellezza della showgirl? Sicuramente l’amore e gli affetti stabili ma anche la cura del proprio corpo. Con l’avanzare dell’età la Russo ha cambiato, come tante donne, delle piccola abitudini che l’aiutano a stare meglio e a non temere la famigerata prova costume.

Al settimanale Mio la moglie di Enzo Paolo Turchi ha svelato di aver eliminato dalla sua dieta quotidiana le farine. In più mangia la pasta solo due volte a settimana. Carmen Russo si allena inoltre con costanza, anche solo mezz’ora al giorno se è in giro per l’Italia per qualche lavoro o impegno professionale.

Per affrontare la bella stagione Carmen Russo utilizza sempre delle cremi molto idratanti e non dimentica mai la protezione solare. Il vero segreto di bellezza dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è però la bevanda che sorseggia ogni mattina a colazione.

Niente cornetto alla crema o altre prelibatezze: appena sveglia Carmen Russo si gusta un bel bicchiere di acqua con limone, zenzero e miele. Un toccasana per l’organismo: prendere del limone durante il primo pasto della giornata ha molteplici benefici.

Quali? Solo per citarne alcuni: favorisce il transito intestinale, rafforza le difese immunitarie, ha un effetto energizzante. Lo zenzero è invece un antinfiammatorio naturale, che tra le tante cose facilita la digestione e contrasta i problemi di stomaco.

E il miele? Giova a: cuore, muscoli, vie respiratorie e apparato digerente. Insomma, un mix esplosivo di salute che aiuta Carmen Russo a tenersi in forma e a contrastare i segni del tempo che scorre. Decisivo pure l’amore che si ha intorno.

Da anni Carmen può contare sulla presenza e l’amore del marito e collega Enzo Paolo Turchi e pure sulla piccola Maria, la figlia a lungo desiderata e arrivata solo in tarda età. La bambina ha oggi nove anni e da poco ha fatto la sua prima Comunione.