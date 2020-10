Carmen Russo a Tale e Quale Show svela com’è il clima dietro le quinte

Siamo abituati a vederla nei panni di ballerina, ma ora è approdata in tv come cantante. Di chi stiamo parlando? Di Carmen Russo, la bravissima showgirl che dismessi i panni di danzatrice ha indossato ormai da qualche settimana quelli di cantante nel programma Tale e Quale Show, il popolare talent del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Tra le sue fan sfegatate, ce ne è una in particolare: sua figlia Maria. Insieme al papà Enzo Paolo, la piccola non si perde una puntata dello show, poi quando la mamma torna a casa è solita riprodurre l’esibizione di Carmen, con tanto di mosse. La figlia della coppia di ballerini è molto portata per la musica. Maria è iscritta alla scuola di musica di Marcello Cirillo a Formello. Già suona il pianoforte e la chitarra. La partecipazione di Carmen a Tale e Quale show è dovuta in parte anche alla piccola Maria. La ballerina infatti ha preso delle lezioni di canto e nel giro di pochi mesi si è proposta per il talent condotto da Conti.

Carmen Russo e l’approccio alla gara

Carmen sta affrontando la gara con lo spirito migliore che si possa avere. Lei stessa, durante una recente intervista a Nuovo ha riferito che: “Sono agguerrita, amo una sana competizione“. La showgirl ha poi aggiunto che il clima che si respira nel programma è molto tranquillo e distensivo, quindi nessuna guerra o tensione con gli altri concorrenti. “Il mio obiettivo è la gara e fare divertire il pubblico” ha assicurato la Russo. Carmen ha poi dichiarato di vivere questa esperienza con il medesimo entusiasmo di quando ha iniziato la sua carriera. Insomma la sua vivacità e trascinante adrenalina ci terranno compagnia speriamo per molto.

I consigli di Enzo Paolo

Prima di iniziare questa nuova esperienza televisiva, la Russo ha fatto tesoro dei consigli dati dal marito Enzo Paolo Turchi. “Dimenticati di essere Carmen Russo perché devi essere un’interprete” ha detto il coreografo. Fare tesoro dell’immensa esperienza e bagaglio professionale della ballerina, ha fatto si che Carmen facesse leva su qualcosa già di consolidato ed importante. Ma non lasciando mai nulla al caso. In questo momento per lei non è facile certo conciliare il ruolo di mamma, moglie e professionista. L’aiuto di Enzo Paolo le permette di realizzare il suo desiderio, cioè quello di fare spettacolo e televisione.