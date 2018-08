Carmen Ferreri: il regalo speciale da parte di Filippo Di Crosta

Carmen Ferreri e Filippo Di Crosta insieme anche dopo Amici: il regalo di lui

Carmen Ferreri è stata una dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi arrivando fino alla finalissima del talent show. La cantante, grazie al programma, non ha trovato solo il successo e il consenso da parte del pubblico ma anche qualcosa in più. Anzi, più che qualcosa diciamo qualcuno. Stiamo parlando del ballerino Filippo Di Crosta, anche lui un concorrente del talent. I due continuano a vedersi anche fuori da Amici e lui segue la cantante nei suoi appuntamenti in giro per l’Italia. Carmen è pronta per il suo primo concerto e Filippo non mancherà. Il ballerino ha anche fatto un regalo alla cantante.

Carmen Ferreri: Filippo Di Crosta ballerino d’eccezione al suo concerto

“Manca un giorno al concerto di Palermo e sono davvero emozionata perché sarà il primo live da quando sono uscita da Amici! Ho letto che molti di voi ci saranno a sostenermi e questo mi dà grande forza” ha scritto Carmen Ferreri su Instagram. “Domani riceverò un grande regalo da parte di una persona molto importante per me: Filippo ci sarà e ballerà sul palco del Teatro di Verdura vicino a me“ ha spiegato felice la cantante ai suoi fan.

Carmen Ferreri e Filippo Di Crosta sono una coppia innamorata

Carmen Ferreri e Filippo Di Crosta si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi e da lì non si sono più lasciati. Tra i due, è evidente, c’è molto di più di una semplice amicizia.