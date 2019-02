Carmen Ferreri e il brano Non è amore: Filippo Di Crosta sorprende tutti

Carmen Ferreri di Amici conquista tutti con il nuovo singolo Non è amore: Filippo Di Crosta tra i primi sostenitori

Carmen Ferreri sta conquistando proprio tutti con la nuova canzone Non è amore. Il brano ha colpito non poco il pubblico, che la segue sin dalla sua partecipazione ad Amici 17. Tra il sostegno di tutti i suoi fan, la cantante può vantare anche quello del fidanzato Filippo Di Crosta. I due si sono conosciuti proprio all’interno della Scuola di Maria De Filippi, dopo del quale non si sono mai separati. La coppia appare giorno dopo giorno sempre più felice e unita. A confermare il loro forte legame ci pensa proprio il ballerino, che in queste ore sta sostenendo non poco Carmen. Sono diverse le Stories su Instagram condivise da Filippo in cui pubblicizza la nuova canzone della Ferreri. Ed ecco che qualche ora fa, Di Crosta si lascia andare sul social con un lungo messaggio per la cantante. Una dedica importante quella del ballerino, che fa impazzire tutti i fan. Parole speciali, quelle utilizzate da Filippo per sostenere Carmen in questo momento così importante.

Il messaggio speciale di Filippi Di Crosta per la fidanzata Carmen Ferreri

Proprio oggi è uscito il brano Non è amore di Carmen Ferreri, che già da ieri si mostrava abbastanza emozionata. In queste ultime ore la cantante ha potuto notare come la canzone abbia centrato il segno. Il significato del testo è molto importante e sembra aver colpito non poco il pubblico. Carmen, questa volta, tratta un argomento molto significativo: il femminicidio. La sua interpretazione e la sua voce rendono questo testo ancora più speciale. Ed ecco che tra i tantissimi complimenti arrivano anche quelli di Filippo. “Nessuno conosce i tuoi pianti, i tuoi dolori, le tue paure e le tue preoccupazioni, le soddisfazioni, le gioie, le corse, i treni persi o presi a volo, le valigie da fare e da disfare, le distanze e tutta Te”, scrive il ballerino riferendosi a Carmen. “Menomale però che esistono artisti come TE, che nonostante tutto, hanno sempre tanto-troppo da raccontare”, continua poi Filippo, orgoglioso della sua fidanzata.

Carmen Ferreri riceve un messaggio speciale: “Sei una Gran Donna”

Filippo si dimostra fiero del lavoro svolto da Carmen per questo brano: “Sei entrata a pieno in questa canzone, come in ogni canzone, nonostante la tua piccola”. Infine, Di Crosta conclude il suo lungo post con parole sempre più importanti: “E tu sei una Gran Donna, perciò stai ben attenta a chi affidi i tuoi sorrisi migliori! P.s. Pensa a Te, solo a Te e alla tua musica.” Un gran bel messaggio quello scritto da Filippo, che colpisce anche Carmen. La cantante commenta, infatti, subito il post: “Sei lo spettacolo più bello. Un solo grazie non potrà mai bastare”. Una grande sorpresa anche per i fan quella fatta da Filippo.