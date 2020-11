Nuova polemica per Carmen Di Pietro. Come tanti anche l’opinionista tv ha voluto ricordare sui social network Diego Armando Maradona, scomparso all’età di 60 anni dopo un arresto cardiaco. A molti non è piaciuto lo scatto che la Di Pietro ha condiviso per omaggiare l’ex attaccante del Napoli. Un fotomontaggio nel quale Carmen è in bikini e sorride così come appare raggiante il calciatore.

“Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione”, ha scritto Carmen Di Pietro su Instagram. Ma la foto non è piaciuta e così i commenti negativi si sono letteralmente sprecati. “Con tutto il rispetto sarebbe bastata una sua foto per ricordarlo. Questa foto, associata ad una scomparsa, non si può proprio vedere”, ha fatto notare un follower.

Un altro ha aggiunto senza troppi peli sulla lingua: “Ma tu vestita mai! Il tuo dolore deve essere immenso! Sei senza vergogna”. E c’è chi non ha esitato a definire Carmen Di Pietro “ridicola”, “esibizionista”, “superficiale”. Attacchi davanti ai quali la diretta interessata non è di certo rimasta indifferente. Carmen ha spiegato che la foto condivisa gira da anni sul web e che purtroppo non ha mai avuto scatti insieme a Diego Armando Maradona.

Non solo: nel giorno della morte del campione argentino, Carmen Di Pietro è tornata a parlare della liaison che ha avuto con Diego tanti anni fa, quando Maradona giocava ancora in Italia. “Ero la sua fidanzata negli anni ’90”, ha assicurato la Di Pietro sui social network. Una storia tenuta segreta per un lungo periodo e venuta a galla solo qualche anno fa.

Carmen Di Pietro e Maradona sono stati insieme

Nel 2017 Carmen Di Pietro ha ammesso per la prima volta di aver amato Diego Armando Maradona. Una storia durata un anno e mezzo e di cui nessuno, se non pochi intimi, erano a conoscenza. In diverse interviste la Di Pietro ha raccontato che all’epoca – correvano i primi anni Novanta – aveva letteralmente perso la testa per lo sportivo.

Secondo le confessioni di Carmen anche Maradona aveva perso la testa per lei. Tanto da scappare una volta da un ritiro pur di stare un po’ di tempo insieme con la Di Pietro. La 55enne ha spiegato il motivo per il quale non ci sono foto di questa love story:

“Allora ero spensierata, libera e lui era un idolo. Ero innamoratissima, ma non è che pensassi al matrimonio. Ero così giovane. Facevo i primi provini come modella, era l’epoca in cui dormivo sui treni, figurati se pensavo a chiamare i fotografi”

Carmen Di Pietro ha anche svelato dettagli piccanti della sua tresca con Diego Armando Maradona: