Grande Fratello Vip: torna Carmen Di Pietro? Le parole della soubrette

Dopo Cristiano Malgioglio, pure Carmen Di Pietro vuole rientrare al Grande Fratello Vip. La concorrente della seconda edizione ha fatto un appello agli autori del reality show, invitandoli a prendere in seria considerazione la sua proposta. Del resto Carmen è uscita prematuramente lo scorso anno, complice una merendina di troppo che l’ha portata dritta dritta in nomination e poi a perdere al televoto contro Daniele Bossari (vincitore dello scorso anno). “Quando c’eravamo io e Malgioglio l’auditel del Grande Fratello era alle stelle e ora manchiamo sia io che lui. Ora lui è ritornato, ora è il mio turno”, ha detto a Il Tempo la Di Pietro. Che ha pure confidato: “C’è ancora un mio reggiseno nella Casa. L’arredamento è rimasto lo stesso, è cambiato giusto qualcosina. Lì c’è ancora un mio reggiseno”. Da sempre la Di Pietro conserva i suoi indumenti intimi in freezer in modo da avere una pelle tonica e compatta: il Grande Fratello Vip accoglierà la richiesta della donna?

Il video con le dichiarazioni di Carmen Di Pietro: