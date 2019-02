Carmen Di Pietro si è lasciata: l’annuncio a Pomeriggio 5

Carmen Di Pietro annuncia la rottura con il suo fidanzato a Pomeriggio 5

In collegamento da Roma, Carmen Di Pietro ha preso parte alla diretta di Pomeriggio 5. La nota showgirl si è presentata da Barbara d’Urso con una grande e inaspettata news sulla sua vita privata. Da un po’ di tempo, la donna ha intrapreso una storia d’amore con un uomo molto più giovane di lei. Quando la diretta interessata parlò della sua nuova situazione sentimentale, in molti sono rimasti a bocca aperta. La Di Pietro fu infatti la stessa persona che si scagliò contro sua madre per aver deciso di fidanzarsi con un ragazzo più piccolo. In ogni caso, ad oggi, la relazione tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il suo ultimo uomo è finita e a svelarlo è proprio lei.

Pomeriggio 5, Carmen Di Pietro di nuovo single: è finita la storia con il fidanzato più giovane

Carmen Di Pietro ha annunciato in diretta da Barbara d’Urso di essersi ufficialmente lasciata con il suo ultimo fidanzato. L’ex coppia ha deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore di comune accordo. L’attrice ha svelato che tra lei e il suo ex, quasi sicuramente, si è trattato solo di passione e non amore come, invece, aveva pensato all’inizio. Quando tra loro è venuta a mancare la passione che li aveva travolti all’inizio, entrambi hanno deciso di interrompere il tutto.

Carmen Di Pietro: a Pomeriggio 5 i motivi della rottura con il suo ultimo fidanzato

Alla fine, perciò, Carmen è tornata single a tutti gli effetti. Nonostante ciò, la showgirl ha sottolineato il fatto di essere rimasta in buonissimi rapporti di amicizia con il suo ormai ex fidanzato. Adesso chi sarà in grado di rubare nuovamente il cuore della simpaticissima donna?! Staremo a vedere!