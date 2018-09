Carmen Di Pietro: dopo l’uomo di 11 anni più giovane c’è un nuovo amore

Carmen Di Pietro: ecco perché con Antonio è finita

Il gossip è stato invaso dal nuovo amore di Carmen Di Pietro, Antonio, un uomo di ben undici anni più giovane di lei. In diretta a Pomeriggio Cinque, da Barbara d’Urso, Carmen Di Pietro rivela che lei e Antonio non si vedono già da diversi giorni, una ventina stando alle sue parole. Carmen Di Pietro ammette di provare solo tanto bene nei confronti del suo ormai ex fidanzato. Ma perché tra i due qualcosa è andato storto? La Di Pietro afferma che Antonio sentiva il desiderio di avere un figlio insieme a Carmen. Lei si truccava di notte per sembrare bella agli occhi del suo fidanzato ma alla fine, Carmen Di Pietro, ha capito che Antonio era troppo giovane perché le cose tra i due potessero funzionare bene come in una normalissima coppia.

Carmen Di Pietro: “Antonio? Forse non ero innamorata”

Ma oltre alla grande differenza di età avrebbe pesato anche un ulteriore motivo sulla fine della storia d’amore tra Carmen Di Pietro e il suo Antonio. Quale sarebbe il motivo? Lei non era del tutto innamorata di lui. A rivelarlo è stata la stessa Carmen Di Pietro in diretta a Pomeriggio Cinque dove è stata ospite del salotto di Barbara d’Urso. Dopo aver raccontato della fine della storia con Antonio, la Di Pietro ammette così: “Forse non ero innamorata”.

Carmen Di Pietro: dopo la fine della storia con Antonio, c’è già un nuovo uomo nella sua vita: la rivelazione a Pomeriggio Cinque

Ma Carmen Di Pietro, alla conduttrice Barbara d’Urso, non racconta solo della fine della relazione amorosa con Antonio. La Di Pietro, infatti, rivela un dettaglio non da poco, anzi. Adesso Carmen Di Pietro si sente già con un nuovo uomo ma questa volta non ci sarà il problema della differenza di età perché è un suo coetaneo.