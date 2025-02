Carlo Cracco, grave lutto per lo chef: “Sei stato la nostra guida”

Un grave lutto ha colpito lo chef Carlo Cracco, ex giudice di MasterChef Italia. Nelle ultime ore è difatti venuto a mancare suo padre Bertillo Cracco, che era apparso con lui in televisione in qualche occasione. L’uomo aveva 97 anni. A dare la notizia della sua dipartita è stata la sua famiglia con un necrologio comparso sul Giornale di Venezia.

E’ venuto a mancare Bertillo Cracco, padre del noto chef e volto televisivo Carlo Cracco. A dare la notizia della sua morte è stata la sua famiglia con un necrologio comparso sul Giornale di Venezia che recita testuali parole: “Sei stato la nostra guida per una vita, il tuo esempio continuerà a ispirare il nostro cammino”. L’uomo aveva 97 anni. Come annunciato, i funerali si terranno a Creazzo mercoledì 26 febbraio. La veglia di preghiera si terrà in chiesa martedì 25 febbraio. Bertillo lascia sua moglie Linda e quattro figli, Carlo, Nicola, Giovanni ed Annalisa.

Bertillo Cracco è apparso in televisione in compagnia di suo figlio Carlo in diverse occasioni. Nel 2008 i due hanno difatti recitato insieme in uno spot pubblicitario e nel 2014 l’uomo ha preso parte anche ad una puntata dello show di cucina Hell’s Kitchen Italia in cui suo figlio ha rivestito il ruolo di supervisore e giudice. Inoltre a Bertillo si deve anche la diffusione di un prodotto locale, il broccolo fiolaro di Creazzo, diventato un elemento molto usato all’interno dei piatti di suo figlio Carlo. Per lungo tempo è stato proprio lui a rifornire le sue cucine con questo prodotto tipico ogni settimana. In un’intervista Carlo ha parlato proprio del broccolo fiolaro, spiegando come prima a Milano non fosse particolarmente conosciuto. Come riferito dallo chef, il prodotto era difatti considerato brutto e insapore e costava cinquanta lire mentre oggi ci vogliono cinque euro come minimo.

Carlo Cracco è uno chef pluristellato, conosciuto non solo per le sue doti culinarie ma anche come volto televisivo. Per anni è stato difatti giudice del talent MasterChef Italia e di Hell’s Kitchen Italia. Ha poi condotto vari programmi legati alla cucina e dal 2021 fa anche parte del cast di Dinner Club.