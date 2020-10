Carlo Conti positivo al Covid-19: condurrà Tale e Quale Show da casa

By

Il conduttore Rai ha contratto il Coronavirus ma è asintomatico. Per questo presenterà la prossima puntata del suo programma di successo dalla sua abitazione in Toscana.

Si allunga la lista dei personaggi famosi con il Coronavirus. Dopo Gerry Scotti e Rocco Siffredi – solo per citare gli ultimi in ordine di tempo – ecco spuntare il nome di Carlo Conti. È stato il diretto interessato ad annunciare l’esito del suo tampone positivo al Covid-19 sul suo profilo Instagram. Il 59enne ha però chiarito di essere asintomatico ed è per questo che condurrà la prossima puntata di Tale e Quale Show da casa.

Anche se privo di sintomi, Carlo Conti è sotto controllo medico. Venerdì 30 ottobre presenterà la prima puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show in collegamento dal suo appartamento di Firenze. A quanto pare nessun altro membro del programma di Rai Uno è stato contagiato.

Del resto da quando è scoppiata la pandemia Carlo Conti si reca a Roma solo per la diretta e tutte le riunioni con gli autori vengono realizzate a distanza. Dunque venerdì mentre giurati e i vari partecipanti si esibiranno nello studio romano il presentatore Rai sarà presente via Skype dalla casa che condivide con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo di sei anni.

Venerdì 30 ottobre 2020 parte il Super Torneo di Tale e Quale Show: a sfidarsi i primi sei concorrenti della decima edizione (vinta da Pago) con i primi quattro di quella del 2019. Ritroveremo quindi in azione: Pago, Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol, Sergio Muniz, Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci, Jessica Morlacchi.

Il Super Torneo di Tale e Quale Show andrà avanti per ben tre settimane: è probabile che Carlo Conti condurrà in diretta dalla sua casa fiorentina pure la prossima puntata, quella del 6 novembre 2020, in attesa di avere un tampone negativo.

Dopo la fine del varietà Carlo Conti è atteso allo Zecchino d’Oro, di cui è direttore artistico da tempo. Conti dovrebbe presentare pure una puntata della nuova edizione in coppia con la conduttrice di quest’anno, ovvero Mara Venier. Quest’ultima è stata scelta dopo il rifiuto di Lorella Cuccarini, che ha preferito declinare l’invito della Rai.