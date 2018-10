Carlo Conti a L’Intervista: il padre morto, la moglie e l’amicizia con Frizzi

Carlo Conti a L’Intervista di Maurizio Costanzo: cosa ha detto sulla sua vita privata

Carlo Conti è tornato a Mediaset: è stato ospite de L’Intervista, il programma di Maurizio Costanzo. Nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 18 settembre, in seconda serata, il conduttore Rai ha parlato della sua vita privata. In particolare dell’infanzia vissuta senza un padre e della moglie Francesca, che gli ha regalato il figlio Matteo. Ma Carlo ha speso delle parole toccanti anche per Fabrizio Frizzi, amico e collega scomparso la scorsa primavera. Conti ha raccontato a Costanzo di essere cresciuto solo con la madre perché quando aveva 16 mesi suo padre è morto per colpa di una brutta malattia.

“Mia madre si è rimboccata le maniche partendo da zero, però non mi ha mai fatto sentire la mancanza del babbo: è stata bravissima e mi ha tirato su dandomi una serie di valori, di principi importanti”, ha confidato il presentatore. La famiglia di Conti ha fatto il possibile per salvare il padre dell’artista ma tutto è stato vano. “C’erano le prime cure sperimentali, si provava tutto…c’è una frase che diceva sempre la mia mamma “quando poi mi erano rimasti solo gli occhi per piangere, i medici mi hanno detto che non c’era più niente da fare”, ha raccontato il volto di Tale e Quale Show e altri format televisivi di successo.

La moglie di Carlo Conti: una grande storia d’amore

“Mia moglie Francesca ora è tutto. E’ l’altra metà della mela, è la mia famiglia, è la madre di Matteo…è l’amore”, ha dichiarato Carlo Conti a proposito della Vaccaro, di professione costumista. I due hanno avuto per un lungo periodo una storia tira e molla (lui ha amato pure la showgirl Roberta Morise, oggi a I fatti vostri) fino a quando hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Hanno così deciso di sposarsi e hanno avuto un bambino, il piccolo Matteo che oggi ha quattro anni e mezzo.

Carlo Conti e il legame con il defunto Fabrizio Frizzi

A Maurizio Costanzo Carlo Conti ha ammesso di avere pochi amici nel mondo dello spettacolo, un ambiente molto competitivo. Tra questi c’era Fabrizio Frizzi. “Ci legavano tante cose, tanti momenti, tante difficoltà le abbiamo superate insieme, ci siamo aiutati a vicenda e soprattutto questa paternità che è arrivata un po’ in là negli anni…eravamo molto legati”, ha detto Conti. Che è molto amico pure di Antonella Clerici e Maria De Filippi.