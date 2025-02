Carlo Conti, bordata su Sanremo scatena i social: memoria corta?

Il Festival di Sanremo è ufficialmente terminato ma ancora se ne parla. Questo vuol dire che Carlo Conti ha davvero centrato l’obiettivo. Infatti, ospite a TvTalk, ha avuto la possibilità di tirare le somme di questa edizione che ci siamo appena lasciati alle spalle. “Quest’anno nessuno ha litigato, non hanno preso a calci i fiori, non si sono dati baci con le prime file”. Così il conduttore ha commentato le cinque serate del Festival da lui condotto, inducendo molti utenti sui social a pensare che potesse trattarsi di una frecciatina ad Amadeus.

Il web, che in questi anni ha preso a cuore il conduttore romagnolo, è subito corso ai ripari per difenderlo. Su X, in modo particolare, sono fioccate numerose polemiche contro Conti. Non solo per la frecciatina velata che hanno percepito contro l’ex presentatore, ma anche per la sua presunta incoerenza. Infatti, in molti hanno notato che, in realtà, baci ci sono stati eccome, considerato che, durante la serata di San Valentino, Carlo è sceso dal palco per un saluto romantico a sua moglie, seduta in prima fila.

Stoccata di Conti sui Festival di Amadeus: “Quest’anno nessuno ha litigato, non hanno preso a calci i fiori, non si sono dati baci con le prime file” ✈️💥#Sanremo2025 #tvtalk #ascoltitv pic.twitter.com/vCeIsAMggX — edoardo⸆⸉ (@edosenzaemoji) February 22, 2025

Carlo Conti contro Amadeus? Come stanno davvero le cose

Si è parlato davvero molto di presunta antipatia e persino di invidia tra i due presentatori. La verità è che Carlo ha inaugurato questo Festival proprio salutando Amadeus e facendogli i complimenti per i suoi cinque anni di conduzione. Spesso è stato sottolineato da entrambi che no, non sono assolutamente in cattivi rapporti, ma quanto detto a TvTalk è stato interpretato da molti come una stoccata contro Amadeus, che in questi anni ha messo in piedi un Sanremo non solo di talenti, ma anche di gag e di eventi che hanno destato scandalo, lasciando un segno indelebile nella storia del Festival.

Dunque non sono mancati messaggi in difesa di Amadeus, ma questo era piuttosto prevedibile: in questi anni ha conquistato così tanto l’affetto del pubblico che, nonostante il suo doloroso addio alla Rai, tutti sono pronti a spendere sempre una parola per proteggerlo dal chiacchiericcio. Proprio come è accaduto quando Simone Cristicchi, durante il secondo giorno della settimana Sanremese, ha dichiarato al Corriere della Sera che “si sarebbe sentito a disagio” se avesse partecipato ad un Festival di Amadeus.