Carla Fracci morta: si è spenta anche la sua maestra Luciana Novaro

Nella mattinata di giovedì 27 maggio 2021 è morta Carla Fracci. Durante la notte erano uscite indiscrezioni circa le sue condizioni di salute definite serie, ma non si sapeva che avesse un tumore già da tempo. La preoccupazione era trapelata anche da ambienti della Scala di Milano, alla quale l’ex ballerina è sempre stata molto legata. Avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 20 agosto. L’ètoile si è spenta nella sua abitazione, lasciando il marito Beppe Menegatti e il figlio Francesco. Notizia dell’ultima ora è che è morta la maestra di Carla Fracci. Luciana Novaro era stata una giovane ètoile della Scala ed era sposata con Nino Nutrizio.

La donna aveva 98 anni compiuti lo scorso 3 marzo. A darne notizia è stata la figlia Cristina Nutrizio, nota autrice televisiva. La Novaro era considerata una delle più grandi ballerine: ha lavorato con Luchino Visconti e ha curato importanti coreografie. Fu proprio lei a scoprire la Fracci nella scuola di danza a Milano.

Carla Fracci è morta: il ricordo in lacrime del ballerino Kledi Kadiu

La notizia della morte di Carla Fracci ha scosso il mondo intero. Nella puntata odierna di Storie Italiane è intervenuto Kledi Kadiu. L’ex professionista di Amici ha fatto fatica a nascondere la sua grande commozione. Molto vicino a lei, il ballerino albanese ha parlato con Eleonora Daniele con la voce rotta dal pianto, sostenendo che andava in televisione nonostante fosse un’ètoile perchè aveva una passione per l’arte in generale che andava oltre la sua carriera.

Era una persona carina con tutti e sempre sorridente. Il ballerino anche sui social ha riservato un messaggio di cordoglio per la regina del balletto e nelle ultime settimane ha organizzato per il prossimo 26 agosto 2021 una serata in onore di Carla Fracci, che avrebbe previsto la partecipazione della ballerina come ospite d’onore.

Carla Fracci tumore, Anbeta Toromani la ricorda commossa: “Sapevo della malattia”

Anche Anbeta Toromani ha ricordato Carla Fracci. La ballerina, che aveva conosciuto l’ètoile proprio durante la sua avventura ad Amici di Maria De Filippi, ha dichiarato in una intervista a Fanpage che è stata la più grande e voleva che la chiamasse per nome. Insieme hanno fatto diversi spettacoli in giro per l’Italia. Sapeva della malattia di Carla Fracci: