Carla Fracci compie gli anni, Alessandra Celentano: “Colonna portante”

Carla Fracci spegne 82 candeline: gli auguri da parte di Alessandra Celentano

Carla Fracci compie ottantadue anni! La Signora della danza è nata il 20 agosto del 1936 a Milano. La Fracci è una delle ballerine più amate in tutto il mondo. Italiana ma ammirata presso i più importanti palcoscenici del pianeta per il suo grande talento nella danza classica. Nel giorno del suo compleanno non possiamo far altro che farle i migliori auguri. Anche Alessandra Celentano, la coreografa e insegnante di danza classica presso la scuola di Amici di Maria De Filippi, ha avuto un pensiero speciale per Carla Fracci. Alessandra Celentano ha dedicato, infatti, un post sul suo profilo Instagram alla Fracci, con tanto di foto insieme e belle parole. “Buon Compleanno Carla Fracci! Colonna portante della danza internazionale, vera artista e grande donna“ ha scritto la Celentano nel suo post sul social network.

Carla Fracci e Alessandra Celentano: ecco come si sono conosciute

Alessandra Celentano ha raccontato, diverso tempo fa, sul suo sito un ricordo speciale legato ad un incontro con Carla Fracci. “La signora era pronta ad eseguire questi passi a due molto tecnici e allo stesso tempo molto intensi a livello interpretativo ed era un piacere lavorare con così tanta tenacia, forza, disciplina, morbidezza, amore e tanta umiltà. La signora ascoltava tutte le correzioni e non si stancava mai di provare e riprovare lo stesso passo cento volte finché non si sentiva a suo agio” ha così raccontato la prof di Amici Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano e l’incontro con Carla Fracci: “Mi asciugavo le lacrime”

“Ma, chiusa la parentesi, torniamo al racconto; ricordo che alla fine della prova, senza farmi vedere mi asciugavo le lacrime per la bellezza di quello che stavo vedendo e vivendo“ ha scritto ancora Alessandra Celentano.