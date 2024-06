Carla Bruni: dieta drastica, pensieri di morte e ‘botte’ all’ex

Nell’intervista uscita sul settimanale Oggi troviamo una Carla Bruni senza freni che si racconta in totale sincerità. Parla del rapporto con il cibo e la paura di ingrassare. Fa poi riferimento alle dipendenze, ai tradimenti e persino alla sua paura di invecchiare. Nel mentre ci svela anche di aver picchiato un suo ex. Insomma vale la pena di seguire il prossimo paragrafo per scoprire meglio le parole della Bruni.

L’intervista comincia con un argomento che ha sempre interessato la figura della modella. La giornalista infatti chiede alla Bruni quanto si senta italiana. Lei ovviamente dice di farsi chiamare “Carla” senza accento sulla “a” finale e di aver persino votato. Poi si passa ad un altro argomento molto scottante: il rapporto con il cibo. Sembra infatti che Carla Bruni mangi poco e solamente la sera e che abbia sempre paura di ingrassare. Queste le sue parole: “Digerire mi affatica. E forse sì, ho paura di prendere peso“. Probabilmente questo modo di vivere il cibo e la paura di prendere qualche chilo in più derivano dal suo passato da modella.

Carla Bruni, la confessione sul padre e la psicoanalisi

Gli argomenti scottanti non mancano. E infatti dopo aver parlato di cibo si passa alle dipendenze. La Bruni durante un’intervista con Francesca Fagnani a Belve aveva confessato di essere una persona potenzialmente senza limiti. E proprio per questo aveva eliminato ogni sostanza pericolosa dalla sua vita, compreso il vino. Riferendosi a sé stessa dice:

La dipendenza non è un perché, è un come. È un modo di vivere che parte da lontano, un gesto rassicurante… Sono eccessiva, non ho vie di mezzo. Quindi, mi devo controllare.

Questa incapacità di autocontrollo probabilmente deriva dal trauma vissuto quando la madre le fece una confessione terribile. L’ex modella racconta quanto segue: “Mia madre mi ha avuto da un uomo che non era quello che io credevo fosse mio padre, l’ho scoperto solo da adulta ma qualche segno deve averlo lasciato”. Così come traumatizzante deve essere stato il tumore al seno scoperto quattro anni fa. Tutte situazioni alle quali la Bruni è sfuggita grazie alla psicoanalisi.

Infine si parla di tradimenti e la bella Carla confessa di aver tradito in passato, prima del matrimonio. Poi dichiara anche di aver subito qualche tradimento e racconta un aneddoto su un suo ex fidanzato che lascia percepire il suo dichiarato essere collerica: “«Una volta, ero giovanissima, a una festa ho visto il mio ragazzo con una bionda sulle ginocchia…Be’, li ho picchiati. Entrambi”. L’intervista si conclude con qualche domanda sulla vecchiaia. La Bruni confessa di non aver paura di apparire più vecchia ma teme il fatto che diminuisca il tempo da vivere. Che vuoi farci Carla, questo problema lo abbiamo un po’ tutti!