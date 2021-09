Cardi B ha partorito: mistero sul sesso e nome del secondo figlio

Congratulazioni a Cardi B e al suo compagno, il rapper dei Migos Offset. La coppia ha ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo al mondo del loro secondo figlio, con un tenero post su Instagram. Nello scatto condiviso online, che già ha raccolto migliaia di like, vediamo la cantante di Bodak Yellow in compagnia della sua dolce metà e con il neonato in braccio, ancora in ospedale.

Con l’arrivo del nuovo piccolo in casa Cardi B la famiglia si allarga. La nascita del secondo figlio della rapper giunge infatti a tre anni di distanza da quella della piccola Kulture, che è quindi ufficialmente diventata una sorella maggiore.

Ecco il post con l’annuncio del parto dell’interprete statunitense.

La cantante aveva confermato la sua seconda gravidanza del tutto a sorpresa appena lo scorso giugno, in occasione dei Bet Awards 2021. Esibendosi insieme ai Migos, Cardi aveva mostrato fiera il suo pancione stretto in un outfit molto attillato che ne evidenziava le forme prosperose. Il vestito, particolarmente provocante (come d’altra parte è sempre stato nel suo stile) le lasciava completamente scoperto proprio il ventre. Poche ore dopo, Cardi aveva messo mano a Twitter e Instagram, taggando Offset in un romantico scatto con #2 come didascalia.

Come si chiama il secondo figlio di Cardi B?

Contrariamente all’annuncio della sua primogenita, questa volta la cantante non ha voluto rivelare il nome del nuovo arrivato in famiglia. Su Instagram la rapper si è limitata a pubblicarne la data di nascita, il 4 settembre 2021, corredata da alcune emoji che sembrano (anche se non è scontato) indicare il sesso del piccolo. Stiamo parlando di un cuore blu, di norma associato ai maschietti, di un dinosauro e di un orsacchiotto. Non ci resta che aspettare che Cardi ci riveli qualche informazione in più.

Cardi B e Offset, nonostante i due figli, non sono certo la coppia più solida dello showbitz statunitense. Dopo essersi sposati in segreto nel 2017 i due si sono poi lasciati nel 2018. Cardi B e Offset si sono poi lasciati e ripresi a più battute.