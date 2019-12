Cara Delevingne e Ashley ancora insieme: la Benson zittisce tutti

Cara Delevingne e Ashley Benson non si sono lasciate: la conferma sui social network

I fan possono stare tranquilli: non c’è stata alcuna rottura tra l’ex modella Cara Delevingne e l’attrice Ashley Benson. I gossip si sono scatenati dopo che è apparso un tweet sull’account di Cara nel quale si annunciava la rottura con la collega. Ma, a quanto pare, si è trattato solo dello scherzo di un hacker visto che, in un secondo momento, il tweet è scomparso dal profilo della Delevingne. Non solo: la protagonista di Pretty Little Liars ha chiarito che la storia d’amore con Cara continua a gonfie vele e non c’è stata alcuna rottura. “Nessuna rottura”, ha replicato su Instagram Ashley ad un follower curioso.

Nessun commento sulla vicenda da parte di Cara Delevingne

Se Ashley Benson ha subito messo le cose in chiaro lo stesso non ha fatto la sua dolce metà. Cara Delevingne ha preferito cancellare il tweet della discordia e restare in silenzio. Del resto la 27enne inglese è molto riservata e tiene molto alla sua privacy, che custodisce gelosamente da giornalisti e paparazzi.

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Cara e Ashley

Prosegue quindi a meraviglia la relazione tra Cara Delevingne e Ashley Benson, complici e unite da oltre un anno.