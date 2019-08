Cara Delevingne e Ashley Benson si sono sposate? Arriva la smentita!

Cara Delevingne e Ashley Benson si sono sposate davvero? Purtroppo no dato che è appena arrivata la smentita

No, no, fermi tutti! Cara Delevingne e Ashley Benson stanno ancora insieme! Le due star mondiali sono innamoratissime e la loro storia d’amore va avanti a gonfie vele ma il problema sembra essere solamente il loro matrimonio. Tempo fa infatti è circolata la notizia che la modella avrebbe voluto tanto sposare la sua Ashley e oggi era arrivata una bomba che annunciava che le due si fossero scambiate, al 100%, il fatidico si. Purtroppo, però, pare che le cose non siano proprio così, anzi. Stamattina sul Sun era stato pubblicato un mega articolo dove veniva dato per certo che le due ragazze si fossero sposate. Ma, non solo. Nell’articolo venivano svelati tantissimi dettagli su questo matrimonio segreto. Secondo il Sun, Ashley e Cara si erano sposate a Las Vegas nella stessa cappella, a tema Elvis Presly, dove si sono sposati per la prima volta Sophie Turner e Joe Jonas. Poco fa, però, i giornali americani hanno smentito tutto: la notizia del matrimonio tra la simpatica attrice di Pretty Little Liars e la super modella è super falsa.

E! news rivela la verità: una cerimonia c’è stata ma…non si tratta di nozze!

A rivelare tutta la verità e nient’altro che la verità è stato il sempre super aggiornato canale di gossip E! News. Sulle nozze delle due ragazze è stata aperta una vera e propria indagine giornalistica, si è arrivati sino a Las Vegas e si è scoperto che, tra i registri pubblici, non esiste nessuna licenza matrimoniale intestata a loro. Quindi, Ashley Benson e Cara Delevingne non si sono mai sposate. Ma pare che una cerimonia ci sia stata. Un anno fa, infatti, Cara e Ashley si sono unite tramite una sorta di cerimonia di amicizia che si è celebrata solamente per puro svago. Quindi, di concreto non c’è proprio nulla. Anzi, ai più attenti non è sfuggito un piccolo dettaglio. Ashley e Cara già da un po’ di tempo sfoggiano sulle loro dita un raffinato anello, che segna solamente il loro fidanzamento e null’altro.

Ma questa cerimonia d’amicizia allora cos’è?

Leggendo il paragrafo qui sopra vi sarete sicuramente chiesti di cosa si tratti questa cerimonia d’amicizia. Beh, è una sorta di “matrimonio fatto per gioco” che non ha dunque nessun valore. Le coppie si divertono facendo finta di sposarsi e ciò può accadere solo ed esclusivamente a Las Vegas, dove tutto sembra possibile. Si sposeranno Ashley e Cara? Chissà, forse le due ragazze ritengono che sia un tantino presto per fare un passo così importante dato che si sono conosciute solo 2018 ed hanno ufficializzato la loro relazione alcuni mesi fa.