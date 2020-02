Cara Delevingne contro Justin Bieber, è guerra: “Perché non mi sblocchi?”

Cara Delevingne contro Justin Bieber, ecco cosa sta succedendo tra le due star internazionali

Pare stia per scoppiare una guerra tra Justin Bieber e Cara Delevingne! Tutto è partito da un’intervista andata in onda qualche ora fa, nella prima serata americana, di Justin che si è messo a disposizione di James Corden. Nell’intervista c’era anche un simpatico gioco in cui il conduttore ha chiesto all’ospite di fare una classifica delle tre migliori amiche famose di sua moglie Hailey Baldwin. Le tre amiche famose non sono altro che Gigi Hadid, Kendall Jenner e Cara Delevingne. Carden ha posto la domanda mettendo le modelle in questo ordine, per cui Bieber nel rispondere non si è semplicemente rifatto alle parole del conduttore! Justin aveva due opzioni a disposizione: rispondere alla domanda e fare quindi una classifica oppure mangiare una parte fisica del toro, vi lasciamo immaginare cosa.

Justin Bieber nel mirino di Cara Delevingne, è polemica: “Perché non mi sblocchi?”

La popstar ha avuto un piccolo momento di esitazione, ma probabilmente stava solo pensando a come mettere in ordine le modelle amiche di Hailey e non era una vera esitazione! Fatto sta che alla fine Justin ha risposto: “Kendal, Gigi, Cara Delevingne”, spiegando che la prima è amica di entrambi da tempo e che con le altre due trascorre poco tempo. Ebbene, proprio la terza classificata pare non aver gradito non tanto l’ordine di gradimento quanto il fatto che Justin si sia prestato a fare la classifica. Così poco fa su Instagram Cara Delevingne ha attaccato Justin Bieber: “Oggi vs ieri. Se non hai nulla contro di me, perché non mi sblocchi? Ti voglio bene Hailey”. Ha rivelato quindi che Justin l’ha bloccata su Instagram e ha allegato il video dell’intervista in questione e una foto della sfilata a cui hanno partecipato insieme.

Cara Delevingne replica alla classifica di Justin Bieber e scoppia la polemica

A queste parole la modella ha aggiunto che probabilmente Justin avrebbe dovuto evitare di rispondere sulla classifica ma accettare l’alternativa, seppur non molto piacevole. Insomma, dal punto di vista di Cara non è stato affatto carino stilare una classifica di preferenza delle amiche di sua moglie Hailey.