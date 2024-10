Capolavoro Bruganelli 10, teatrini Luzzi 3, Gregoraci 0: pagellone tv

Le genialate di ‘Telemeloni’. Due novità assolute nel giovedì sera su Rai Due: L’altra Italia di Antonino Monteleone e a seguire Questione di Stile di Elisabetta Gregoraci. Il primo il 17 ottobre è riuscito nell’impresa di finire sotto all’1% di share (0,99% per la precisione), la seconda ha ottenuto l’1.5%. Qui si è altro al fiasco, trattasi di una caporetto! Voto 0!

A La volta buona (Rai Uno) di Caterina Balivo si hanno idee molto confuse. Si è tentato di puntare sulla cronaca nera in apertura di programma con il segmento denominato La volta magazine. Tale segmento, in questa settimana è sparito e si è tornati a quello dello scorso anno, ossia alla slot Aspettando La Volta Buona, dedicata a temi più leggeri. Davvero la Balivo e in Rai pensavano che bastasse inserire un po’ di cronaca nera, tra l’altro andando in conflitto con Milo Infante su Rai Due, per raddrizzare gli ascolti? Cosa emerge da tutto ciò? Che dopo oltre un anno di trasmissione c’è del caos e idee poco chiare. Sarà mica anche per questo che lo share dà esiti tutt’altro che rosei? Una baraonda, voto 1!

Scambio di carezze tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi. A cominciare a rifilare colpi bassi è stato il conduttore che nel corso della diretta del Grande Fratello ha chiamato in causa l’opinionista per chiederle un parere sul rapporto tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Ma nel farlo ha smaliziato e l’ha fatta fuori dal vaso: “Tu sei un’esperta di piumoni, Beatrice!”. L’allusione era alla storiella avuta dall’attrice con Giuseppe Garibaldi lo scorso anno. Staffelli ha intercettato Luzzi per consegnarle il Tapiro. Naturalmente lei ha replicato a tono Signorini: “Secondo me il vero esperto è lui. Sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio”. Teatrino triste ed evitabile, voto 3!

Lo stato delle cose di Massimo Giletti è un mezzo flop. Share sotto al 5%. E un motivo c’è: il talk di Rai Tre non ha nulla di particolarmente nuovo. Simili format è da tempo che non funzionano un granché. Infatti nessuno ne sentiva la mancanza. Nemmeno il pubblico a quanto pare. Voto 4!

Io Canto Generation sul filo del rasoio con gli ascolti (tra il 17/18%). Il talent è troppo sovraffollato (6 capisquadra e 6 giudici a cosa servono?). Sarebbe bene snellire il tutto. Così si galleggia soltanto, voto 5,5!

Per la mossa su Sonia Bruganelli, eliminata a Ballando con le Stelle ma salvata da una scontata wild card di Sara Di Vaira, eravamo indecisi se dare zero o 10 a Milly Carlucci. Abbiamo deciso per il 10 e di considerare il salvataggio a tavolino (sì, non può essere altrimenti, suvvia) un capolavoro. Motivo? L’ex di Bonolis crea polemiche, attira critiche (tante meritate sia chiaro), è divisiva, fa incaz***re il pubblico e innesca dinamiche. Insomma è perfetta per un talent. Secondo voi la Carlucci si lasciava scappare così presto e per un televoto tale gallinella dalle uova d’oro? Manco per idea. E infatti ecco la wild card e la Bruganelli ‘trattenuta’. Lo zero avrebbe invece riguardato il ‘puritanesimo’ della conduttrice di Sulmona che ciurla nel manico del gossip, ma non lo ammette manco sotto tortura.