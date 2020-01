Capodanno in tv: programmi, fim e cartoni in onda l’1 gennaio 2020

Capodanno in tv, mercoledì 1 gennaio 2020: film e programmi sulla Rai

RAI1

Cambia la programmazione tv a Capodanno. L’1 gennaio 2020 le principali reti televisive mandano in onda film, programmi e cartoni dedicati a questo periodo festivo. Anche la Rai propone un nuovo palinsesto per questa festa. Rai1 inizia la giornata con RaiNews24, seguito dal TG1 e dal programma Unomattina. Dalle ore 7.00 vanno in onda i vari TG1 e Rai Parlamento Telegiornale e alle ore 9.50 viene trasmessa la Santa messa presieduta da Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Pace. Alle ore 11.30 va in onda A sua immagine – Speciale Giornata Mondiale della Pace e alle ore 12.00 assisteremo all’evento Recita dell’Angelus. In occasione della festività, alle 12.20 viene trasmesso il Concerto di Capodanno 2020 dal Teatro La Fenice di Venezia. Il pomeriggio inizia con il film Non buttiamoci giù, preceduto dal TG1. Alle 15.40 va in onda la serie Il paradiso delle signore, seguito dal film Belle & Sebastien – L’avventura Continua. Come sempre, ci terrà compagnia L’Eredità e subito dopo il TG1. Non perde l’appuntamento il gioco a quiz Soliti Ignoti – Il ritorno. In prima serata, invece, vedremo in onda l’evento Roberto Bolle – Danza con me.

RAI2

La mattina su Rai 2 inizia con il programma Cuori Rubati, due puntate di Charlie’s Angels e di Streghe. Alle ore 9.30 vedremo in onda il programma O anche no, seguito da Meteo 2 e i vari TG2. Alle ore 11.10 viene trasmesso I fatti vostri e subito dopo il TG2 Giorno. Il pomeriggio ci terrà compagnia il Concerto di Capodanno 2020 a Vienna e il film Amore a Salisburgo. C’è spazio anche l’1 gennaio per la serie Good Witch, alle ore 17.30. La giornata prosegue con i vari TG2 e con le serie tv Blue Bloods e N.C.I.S.. Alle ore 20.30 vedremo in onda il TG2, seguito dalla sitcom Lol;-) e la serie 911.

RAI3

Rai3 inizia la giornata di Capodanno in tv con RaiNews24 fino alle 8.00, quando va in onda la serie Pompei. Alle 9.35 ci terrà compagnia il film Nut Job – Operazione noccioline, seguito dal documentario Non far rumore e dal programma Quante Storie. Nel primo pomeriggio vedremo in onda Passato e Presente, i vari TG3 e Rai Parlamento Telegiornale. Alle 15.10 viene trasmessa la serie Last Cop e subito dopo Aspettando Geo e Geo. Non manca la messa in onda di Blob e Un posto al sole. In prima serata va in onda Angry Birds – Il Film.

Cosa va in onda a Capodanno in tv: film e programmi sulle reti Mediaset

RETE 4

Come le reti Rai, anche quelle Mediaset subiscono qualche variazione nella loro programmazione di Capodanno 2020. L’1 gennaio ReteQuattro inizia la giornata con Media Shopping, seguito dal documentario Celebrated: Le grandi biografie. Alle ore 7.10 va in onda TG4 L’ultima ora Mattina, seguito dal film Il barbiere di Siberia alle ore 7.35. Intorno alle 11.20 viene trasmesso Ricette all’italiana e dalle 11.55 vedremo i vari TG. Alle ore 12.30 va in onda Ieri e oggi in tv Special, mentre alle ore 13.00 il film Ho vinto la lotteria di Capodanno. Alle ore 15.10 il pubblico di ReteQuattro potrà seguire il film Grandi magazzini, seguito dalla puntata di Tempesta d’amore. In prima serata vedremo, invece, I Legnanesi – La scala è mobile.

CANALE 5

Cambia molto la programmazione di Canale 5 l’1 gennaio 2020. Non manca naturalmente l’appuntamento con il TG5, mentre alle ore 8.45 va in onda la serie Piccole donne. Alle 13.40 viene trasmesso il film Cenerentola in passerella, seguito da Le ricette delle feste di Giallo Zafferano. Alle ore 16.10 farà compagnia al pubblico il film Quando meno te lo aspetti. C’è spazio per il TG e per il gioco a quiz Conto alla rovescia, come ogni mercoledì. Stesso discorso vale per Striscia la Notizia. Invece, in prima serata vedremo il film Capodanno a New York.

ITALIA 1

La giornata su Italia 1 inizia, come sempre, con Media Shopping e Cotto e mangiato. Non perderemo l’appuntamento con The Goldbergs, Miracle Tunes, Una spada per Lady Oscar, Occhi di gatto e Riverdale. Alle ore 12.10 va in onda ua nuova puntata di Cotto e mangiato, seguito da Studio Aperto e Sport Mediaset. Come sempre, il pubblico di Italia 1 potrà seguire i cartoni Captain Tsubasa e I Simpson. Alle ore 14.35 va, invece, in onda il film La volpe e la bambina e alle ore 16.35 Spirit – Cavallo selvaggio. La giornata prosegue con Studio Aperto e con il film Flashdance, alle ore 19.25. In prima serata, invece, viene trasmesso il film Dirty Dancing.

Programmazione Capodanno 2020: tutti gli altri canali

L’1 gennaio 2020 film e programmi ci terranno compagnia in prima serata anche su altre reti televisive: La 7 – War Horse, Rai 5 – Concerto di Capodanno 2020 da Vienna; LA7D – The Mexican; Cielo – Ice Quake; Natale di ghiaccio; Real Time – 5 gemelle sotto un totto; Iris – Io, loro e Lara; La5 – Il regalo perfetto.