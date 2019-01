Capodanno in tv: film, cartoni e programmi in onda il 1 gennaio 2019

Film e programmi in onda il 1 gennaio 2019: palinsesto Rai

Il primo giorno dell’anno in tv. Vediamo quali sono i programmi in onda sulle principali reti Rai e Mediaset oggi, martedì 1 gennaio 2019. Su Rai 1 alle 06:45 consueto appuntamento con UnoMattina. Alle 9:55 va in onda la Santa Messa celebrata da Papa Francesco in occasione delle Giornata della Pace. Alle 11:20 torna Sua Immagine e alle 12:00 va in onda la Recita dell’Angelus. Dal teatro della Fenice alle 12:20 va in onda il Concerto di Capodanno. Alle 14 torna Vieni da me e alle 15:30 nuovo appuntamento con Il paradiso delle signore. Alle 16:15 va in onda Le strenne dello Zecchino d’oro, a seguire il film Sister Act e poi il consueto appuntamento con L’eredità. Dopo la puntata de I soliti Ignoti va in onda l’evento Roberto Bolle – Danza con me.

Su Rai2 si parte con il film Fiori e delitti: Le rose nere a cui seguirà una nuova puntata de I fatti vostri e alle 13:30 il Concerto di Capodanno da Vienna. Alle 15:45 va in onda il film Un Capodanno da favola seguito dalle serie tv Good Witch e N.C.I.S. Alle 19:40 appuntamento con Zucchero, una notte a Venezia e in prima serata con il film Come d’incanto.

Su Rai3 alle 8:20 va in onda il film La Bibbia – Ester seguito dal film d’animazione Nut Job – Operazione noccioline. Alle 11:10 va in onda la serie tv Doc Martin. Dalle 17 torna Geo e alle 20 nuovo appuntamento con Blob. In prima serata, dopo Un posto al sole, va in onda Braveheart- Cuore impavido.

Film e programmi in onda il 1 gennaio 2019: palinsesto Mediaset

Su Canale 5 alle 8:46 va in onda il film Mandie e il Natale dimenticato. Alle 11 appuntamento con il film L’incredibile caso di Babbo Natale a cui seguirà Dreamer – La strada per la vittoria e La ricerca della felicità. Dopo Striscia la notizia, in prima serata va in onda il film d’animazione Sing.

Su Italia 1 si parte alle 7:30 con i cartoni animati: I puffi, Memole dolce Memole, Anna dai capelli rossi e Heidi. Dalle 10:20 torna Una mamma per amica e alle alle 12:10 nuovo appuntamento con Cotto e Mangiato – Il menù. Dopo il tg, il pomeriggio prosegue con I Simpson e The Big Bang Theory, Black Ish, Due uomini e mezzo e Friends. Alle 19:30 va in onda l’evento Hit on ice. In prima serata appuntamento con il film Independence Day.

Su Rete 4 alle 7:15 torna La Freccia Nera seguito da Musketeers. Dopo Ricette all’italiana, alle 13 va in onda La signora in giallo. Alle 14 appuntamento con Checco Zalone Mini show e poi con la fiction Il ritorno di Sandokan. Dopo il tg, dalle 19:30 tornano le soap: Tempsta d’amore, Il segreto e Una vita.