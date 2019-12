Capodanno 5 da Bari con Federica Panicucci: ospiti e cantanti

Capodanno su Canale 5 condotto da Federica Panicucci: ospiti e cantanti attesi a Bari

Come ogni Capodanno, anche su Canale 5 si accoglierà l’anno nuovo con un programma esclusivo condotto da Federica Panicucci. In diretta da Bari, lo spettacolo sarà un momento di gioia e divertimento grazie a tanta buona musica. L’evento è in diretta su Canale 5 e Mediaset Play. Sarà possibile ascoltarlo anche in radio, grazie alla collaborazione con RadioNorba e RadioMediaset. Tra i cantanti attesi sul palco di Piazza Libertà ci saranno diversi artisti provenienti dalla scuola di Amici, come Elodie e Annalisa. Nella lista degli ospiti anche alcuni cantanti affermatissimi nel panorama musicale italiano: J-Ax, Nek, Fabrizio Moro e tanti altri. Ma le sorprese non sono finite qui: una volta arrivato il nuovo anno, ci sarà una bellissima festa accompagnata dal DJ set di Max Brigante.

Federica Panicucci condurrà Capodanno 5: tutti gli ospiti e anticipazioni

Sarà un testa a testa contro L’Anno che Verrà 2019 condotto da Amadeus anche quest’anno Mediaset non ha nulla da invidiare agli ospiti di Rai 1. Sul palco di Piazza Libertà per il Capodanno di Canale 5, condotto da Federica Panicucci, saliranno Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e il vincitore di Coca-Cola Future Legend. Ad accompagnare i cantanti anche i ballerini e i cantanti della scuola di Amici di Maria De Filippi che, come anticipato già giorni fa, faranno una performance speciale per l’occasione.

Capodanno tra festa e beneficenza su Canale 5

Dopo il classico conto alla rovescia e il brindisi al nuovo anno, la festa di Piazza Libertà continuerà anche dopo la mezzanotte con un dj set speciale. Max Brigante, insieme a Mamacita, farà ballare tutta la piazza con musica rap, soul e pop. Come anticipato dalla stessa Panicucci, lo spettacolo sarà a scopo benefico: “Durante lo spettacolo raccoglieremo fondi a sostegno del progetto ‘Facciamo rete per l’Amazzonia’ e trasmetteremo un messaggio del Papa“.