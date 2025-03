Caos Wanda Nara-Icardi, intervenuta la polizia. La reazione di lui

Il caso Wanda Nara e Mauro Icardi torna a far parlare il gossip dopo le ultime segnalazioni che hanno lasciato tutti senza parole. Qualche giorno fa si è tenuta l’udienza in tribunale che ha visto il calciatore avere la meglio. Secondo quanto scelto dai giudici, a differenza di quanto riferito dall’ex moglie, potrà vedere le figlie e passare del tempo con loro. Tale decisione, però, non è piaciuta all’opinionista che irritata e disperata si è scagliata contro Icardi. Sono servite 4 pattuglie di polizia per calmarla.

Wanda Nara disperata contro Icardi

La notizia sullo scontro acceso tra Wanda Nara e Mauro Icardi è stata riportata dai media argentini che hanno riferito tutti i dettagli di quanto accaduto nelle ultime ore. Dopo la sentenza a favore del calciatore, secondo cui potrà trascorrere del tempo con le sue figlie, ma non alla presenza della sua attuale compagna María Eugenia Suárez Riveiro, Icardi è andato a prendere le bambine a scuola, per poi portarle a casa.

Tuttavia, le piccole avevano anche i loro cani che avrebbero dovuto lasciare dalla mamma. Così, il calciatore è arrivato sotto casa dell’ex moglie che, però, una volta viste le bambine e il suo ex marito si è scaraventata contro Icardi, iniziando ad urlare disperata. Wanda si sarebbe scatenata dopo l’atteggiamento violento da parte del calciatore che avrebbe chiesto all’ex moglie di lasciare i cani da lei. Intanto, le figlie dell’ex coppia preoccupate avrebbero chiesto al padre di portare i cuccioli con loro.

L’intervento di 4 pattuglie

Visto che Wanda Nara non riusciva a calmarsi, sono intervenute 4 pattuglie di polizia che hanno riportato l’ordine e un equilibrio tra i due. Senza dubbio, tale vicenda ha agitato le piccole e in particolar modo Icardi.

Una volta arrivata la polizia, Mauro Icardi non ha potuto fare a meno di farsi vedere agitato e irritato da quanto stesse accadendo, mettendo a riparo anche le piccole molto preoccupate dall’atteggiamento della mamma. Secondo quanto riferito dai giornalisti di LAM, la polizia, poi, avrebbe deciso di allontanare le bambine dal padre vista la situazione.

Non solo, una delle figlie avrebbe chiesto aiuto alla polizia riferendo di sentirsi male. Intanto, le forze dell’ordine hanno chiesto a Icardi di lasciare le piccole senza, però, ottenere risultato. In quel momento, Wanda Nara avrebbe ricominciato ad urlare e piangere chiedendo aiuto.

Per adesso non sono stati rivelati ulteriori dettagli e attualmente sia il calciatore che l’ex moglie non avrebbero rilasciato dichiarazioni in merito.