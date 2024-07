Caos a Pomeriggio5: Cecchi Paone esplode, Branchetti ai ripari

La presunta veggente di Trevignano Gisella Cardia ha da poco annunciato l’ultimo messaggio della Madonna, che avrebbe ricevuto nel solito campo sulla collina sotto una pioggia incessante. I fedeli intorno a lei sono ormai pochissimi ma lei non si ferma, nonostante l’udienza di primo grado in corso. Di questo si è parlato mercoledì 3 luglio a Pomeriggio 5 con l’avvocato di Maria Giuseppa Scarpulla (vero nome di Gisella), Solange Marchignoli.

In studio, Alessandro Cecchi Paone è esploso contro la donna dopo la messa in onda di un servizio in cui la veggente diceva di aver visto moltiplicare del cibo su un tavolo:

Gisella è blasfema perché si sostituisce al Vangelo imitando Cristo che moltiplica pani, pesci e vino. Ma come si permette questa, che è stata condannata in primo grado per bancarotta, di fare la stessa cosa che ha fatto Gesù?

Anche la conduttrice Simona Branchetti solleva una questione importantissima, chiedendo all’avvocato come mai la Scarpulla non sia stata indagata per l’abuso della credulità popolare. L’avvocato risponde secco:

La risposta gliela do io: su tutti i milioni di seguaci solo Avella l’ha denunciata.

Al che, Cecchi Paone è esploso:

Milioni? Ma ci pensi bene avvocato, lei è una persona seria: non può parlare di milioni di seguaci!

La giurista Solange Marchignoli fa subito ammenda e riformula la frase, parlando di “migliaia di seguaci”, rendendosi conto dello strafalcione fatto in diretta nazionale. Non sono mancate poi le battute ironiche di Alessandro Cecchi Paone, che, per tutta la durata del servizio sulla lettura del messaggio divino, non ha smesso di fare smorfie di disapprovazione.

Gisella Cardia, truffa o non truffa ai fedeli?

Resta da vedere come si evolverà il caso di Trevignano, poiché, se è vero che di truffa si parla, è vero anche che bisogna verificare se la veggente ha davvero chiesto soldi ai fedeli o se loro glieli abbiano donati in modo spontaneo. Ciò cambierebbe totalmente le carte in tavola secondo l’avvocato, che continua a sostenere la semplicità della Cardia, descrivendola come una donna ancora oggi povera e contattata da persone di tutto il mondo per via dei suoi contatti mariani.

Cecchi Paone conclude con una provocazione:

Gisella si è arricchita dopo il caso Trevignano? Lo chiederemo alla Guardia di Finanza!