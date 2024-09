Caos a Mattino4, Panicucci sbeffeggia: lite furiosa col sensitivo

Martedì 3 settembre, a Mattino quattro, programma parallelo a Mattino cinque, Federica Panicucci e Roberto Poletti, parlano di cartomanti, magia e sciamani e di come queste realtà siano in grado di alterare la consapevolezza di chi ne usufruisce.

“Italia, un paese legato a maghi, cartomanti ed indovini”, così si apre il servizio lanciato dalla Panicucci. Un breve filmato in cui si evince come, in Italia, questo fenomeno è molto presente e sono molti gli italiani che si affidano all’occultismo, quasi 12 milioni ( uno su cinque) per un giro d’affari di ben 6 miliardi di euro l’anno e un’evasione del fisco al 98%.

In studio si apre il collegamento con gli ospiti presenti e collegati da casa, tra cartomanti ancora in attività, commentatori e persone truffate.

La storia della truffa

I conduttori iniziano con la storia di Giusy, donna truffata per 7 mila euro da una cartomante in diretta su Facebook, ricevendo minacce e allusioni su possibili effetti avversi nel caso in cui fosse stata denunciata.

Inizia ad accendersi il clima quando un’opinionista, Patrizia Groppelli , inizia ad accusare la vittima di aver dato tale cifra in un tempo molto breve e Poletti inizia a scaldarsi:

“Patrizia per cortesia, non facciamo il processo alle vittime.. tu ti rivolgi a maghi o cartomanti…? su dai”

Groppelli commenta:

“no, ma io vado da una mia cara amica sensitiva e non pago nulla. In un periodo della vita difficoltosa sono andata, ma non mi faceva pagare”

Federica Panicucci attacca l’opinionista con domande trabocchetto per capire esattamente cosa volesse dire ma, soprattutto, per evidenziare che, quanto detto, fosse totalmente privo di senso.

Interviene anche Amedeo Goria, agitato e contraddetto :

“Sono persone fragili chi ricorre a questo tipo di aiuti. E’ ovvio che si tratta di persone deboli, problematiche che devono risolvere dei conflitti interni”

L’intervento del mago

In studio il clima non è dei migliori e, a questo punto, Roberto Poletti da la parola a Mario Pazienza, definito “mago”.

“Io vorrei dare consigli ai telespettatori, perché sono testimone di queste truffe visto che i miei clienti si rivolgono a me anche per questo motivo.. ed esistono. Nessun professionista contatta un cliente innanzitutto, poi bisogna vedere se il sensitivo/ cartomante ha uno studio fisso o una partita iva ed è rintracciabile. Non bisogna credere agli annunci di internet. Leggere il nome su Google dell’operatore e quando pagate fatevi fare la ricevuta fiscale”

Panicucci insiste, chiedendo al mago in cosa consista effettivamente il suo intervento..

Il signor Pazienza, alterato, cerca con modi pacati di esprimere il suo disappunto:

” Io vi stimo tantissimo come trasmissione e come conduttori, ma qui non stiamo facendo informazione, stiamo cercando di sconfiggere le truffe. Ci sono metodi di divinazione che sono ben 55.. “

A questo punto i conduttori interrompono l’ospite cercando di portarlo dalla parte del torto, senza nemmeno fargli finire il concetto che voleva esprimere. Panicucci interviene con un commento poco attinente:

” Ma perché gli altri sono imbroglioni e lei invece non lo è? Perché le dovrei dare 30 euro?”

Pazienza risponde:

“Mi scusi se mi infervoro, ma lei non mi lascia parlare! Quando cercate un sensitivo bisogna usare il passaparola, fare delle ricerche…Io non sono uno stregone, ma chi sa interpretare i segni può dare un responso alla persona che si mette davanti. Voi dovete solo fare spettacolo e fare polemica nei miei riguardi! Non state facendo informazione”

Iniziano le discussioni e lo scetticismo dei conduttori, a cui interviene suor Monia che cerca di razionalizzare le considerazioni del mago:

“non credete a chi vi prospetta una soluzione facile, indolore, dietro pagamento. Per chi crede si deve rivolgere a Dio”

Grande fervore tra Suor Monia e Mario Pazienza che toccano argomenti un po’ pesanti, Panicucci interrompe la discussione e manda avanti il prossimo servizio.

Non è finita qui! Dopo la pubblicità arriva il commento dello sciamano..

Chissà come sarà il futuro della trasmissione? Ce lo diranno i tarocchi? Probabilmente no.