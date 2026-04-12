Canzonissima, i motivi del ricovero lampo di Elettra Lamborghini e gli ascolti tv: altra sconfitta

Elettra Lamborghini, nelle scorse ore, è stata ricoverata d’urgenza. Si è pensato che non avrebbe preso parte alla puntata di Canzonissima di sabato 11 aprile. Alla fine, dopo essere stata dimessa dal Policlinico Gemelli di Roma, è invece riuscita a presenziare al programma di Rai 1, intonando una canzone di Povia. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, ha raccontato che cosa le è successo e perché è stata costretta a recarsi in ospedale. Ai fan ha spiegato di essere stata colpita da una cistite acuta, problema per cui è stato necessario un ricovero lampo. Fortunatamente, nulla di grave: dopo i test e le cure mediche, ha lasciato il nosocomio e ha raggiunto gli studi dell’emittente pubblica.

Elettra Lamborghini e il ricovero lampo

“Mai stata così male, su Rai 1 solo per i bambini, ora torno a letto”, ha scritto sui social l’ereditiera, aggiungendo che stava per svenire ma che non si è data per vinta. “Barcollo ma non mollo, ho ancora i segni sul braccio”, ha aggiunto nel divulgare una foto di lei stesa su un lettino del Policlinico Gemelli. Ha poi pubblicato un secondo post in cui ha mostrato un medicinale che viene somministrato per combattere le infezioni batteriche acute delle basse vie urinarie. E infatti la Lamborghini ha dovuto correre in ospedale per curarsi da una cistite acuta.

Sempre sul suo profilo Instagram, ha tenuto a ringraziare calorosamente i dottori che l’hanno rimessa in sesto, consentendole di essere presente a Canzonissima. “L’ho fatto solo per i bambini, che sapevo ci sarebbero rimasti male se non ci fossi andata. Ora torno a letto, siete stati bravissimi”, ha spiegato Elettra nel commentare il video Rai dell’esibizione corale avvenuta nel programma del sabato sera della rete ammiraglia.

Caterina Balivo ha elogiato la cantante per aver fatto di tutto per esserci in trasmissione, nonostante il problema di salute. Lamborghini ha cantato il brano “Quando i bambini fanno oh” di Giuseppe Povia, rivelando che avrebbe voluto intonare la canzone anche al Festival di Sanremo 2020 nella serata cover, ma che la direzione artistica non accettò tale proposta.

Canzonissima battuto da Amici: focus sugli ascolti tv

Canzonissima è stata nuovamente battuta da Amici di Maria De Filippi sabato 11 aprile 2026. Milly Carlucci ha fatto compagnia a 2.206.000 spettatori pari al 17.4%, mentre il talent show di Canale 5 ha coinvolto 3.248.000 utenti, con uno share del 23.1%. Risultati simili alla settimana precedente quando Canzonissima è stato seguito da 2.210.000 italiani (17.4%) mentre Amici ha conquistato l’attenzione di 3.100.000 spettatori (23.2%).

Anche il 28 marzo De Filippi ha battuto Carlucci: 2.135.000 spettatori pari al 19.4% di share per Canzonissima e 3.361.000 spettatori con uno share del 24.1% per Amici.

Netta sconfitta per Milly anche nella puntata d’esordio del 21 marzo: 2.582.000 spettatori pari al 22.5% contro i 3.295.000 spettatori di Amici, con uno share del 23.8%