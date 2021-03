Canzone Segreta: la frecciatina di Romina Power a Barbara d’Urso

By

Tra l’ex moglie di Albano Carrisi e la conduttrice Mediaset non corre buon sangue…

Romina Power è tornata in tv: l’artista americana è stata ospite di Canzone Segreta, il nuovo show del venerdì sera di Rai Uno condotto da Serena Rossi. In attesa di ricevere le sorprese previste dal programma l’ex moglie di Albano Carrisi ha lanciato una bella frecciatina a Barbara d’Urso. Più volte la Power ha rifiutato l’invito della presentatrice Mediaset e tra le due non si è mai instaurato un buon rapporto. Tutto il contrario del legame che c’è tra Barbarella e Loredana Lecciso…

Ma cosa ha detto Romina Power a Canzone Segreta su Barbara d’Urso? Poco prima di ricevere le sorprese di Tullio Solenghi, Massimo Lopez e Nino Buonocore, la 69enne si è accomodata sulla poltrona bianca riservata agli ospiti. Il silenzio assordante è stato rotto da una persona del pubblico che ci ha tenuto a salutare Romina. “Chi è che parla?”, ha subito chiesto la Power. Poi ha aggiunto: “Non vedo nulla con tutte queste luci tipo quelle di Barbara d’Urso. Ti accecano”.

Una dichiarazione che ha suscitato l’ilarità del pubblico in studio a Canzone Segreta ma pure dei telespettatori a casa, che non si aspettavano una stoccata del genere da parte di Romina Power. Ma la cantante, attrice e pittrice ha voluto rimarcare per l’ennesima volta la sua antipatia nei confronti di Barbara d’Urso. Un’antipatia di cui la conduttrice napoletana è a conoscenza tanto da parlarne pubblicamente nel suo salotto qualche tempo fa.

Nel 2018, durante una puntata di Domenica Live, Barbara d’Urso ha ammesso di aver invitato più volte nelle sue trasmissioni Romina Power. Inviti che non sono mai stati accettati dall’ex moglie di Albano. Barbara ha chiarito di provare molta simpatia nei confronti di Romina e non capire il motivo del suo astio.

In passato più volte la Power ha chiesto sui social network di smetterla di speculare sulla sua vita privata e sui problemi di salute dell’ex marito, dal quale ha avuto i quattro figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior detto Uga. Negli ultimi anni, invece, Romina è stata più volte ospite di Mara Venier a Domenica In.