Cantanti Sanremo 2019: le 5 canzoni più ascoltate e vendute dopo la finale

Cantanti Sanremo 2019: chi sta vendendo di più dopo il Festival

Il Festival di Sanremo 2019 è ufficialmente finito e ha decretato la vittoria di Mahmood. Ma il vero Festival è fuori dall’Ariston: è nelle radio, nelle vendite degli album e nelle classifiche musicali. Qual è la canzone più ascoltata e venduta di Sanremo 2019? Su iTunes la più scaricata è proprio quella vincitrice, Soldi. Che però non raggiunge la vetta su Spotify: qui a trionfare è Ultimo con I tuoi particolari. Il secondo classificato è primo dallo scorso martedì, ovvero da quando è iniziata la kermesse musicale. Al momento in cui scriviamo sia Mahmood sia Ultimo sono tra i cantanti più trasmessi dalle radio e i loro videoclip stanno spopolando su Youtube.

Irama e Loredana Bertè tra i più ascoltati

Buon risultato pure per Irama che, dato tra i favoriti con La ragazza con il cuore di latta, si è accontentato della settima posizione. Ma la musica dell’ex di Amici è arrivata al cuore del pubblico: su iTunes è quarto, su Spotify secondo. Risultato simile per Loredana Bertè, considerata la vincitrice morale di questa edizione. Cosa ti aspetti da me è terza su iTunes e ventesima su Spotify. Le altre canzoni più scaricate e ascoltate di Sanremo 2019 sono: Senza farlo apposta di Federica Carta & Shade, Rolls Royce di Achille Lauro, Per un milione di Boombdabash, Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti.

Classifica completa più vendute su iTunes

1. Mahmood-Soldi (qui il significato nascosto)

2. Ultimo-I tuoi particolari

3. Loredana Bertè-Cosa ti aspetti da me

4. Irama-La ragazza con il cuore di latta

5. Simone Cristicchi-Abbi cura di me

6. Il Volo-Musica che resta

7. Federica Carta & Shade-Senza farlo apposta

8. Boombdabash-Per un milione

9. Enrico Nigiotti-Nonno Hollywood

11. Arisa-Mi sento bene

12. Achille Lauro-Rolls Royce

13. Paola Turci-L’ultimo ostacolo

14. Daniele Silvestri-Argentovivo

19. Francesco Renga-Aspetto che torni

21. Ghemon-Rose viola

24. Nek-Mi farò trovare pronto

26. Ex Otago-Solo una canzone

30. Einar-Parole nuove

Classifica completa più ascoltate su Spotify

1. Ultimo-I tuoi particolari

2. Irama-La ragazza con il cuore di latta

3. Federica Carta & Shade-Senza farlo apposta

4. Achille Lauro-Rolls Royce

5. Mahmood-Soldi

8. Boombdabash-Per un milione

18. Enrico Nigiotti-Nonno Hollywood

20. Loredana Bertè-Cosa ti aspetti da me

23. Simone Cristicchi-Abbi cura di me

37. Ghemon-Rose Viola

44. Ex Otago-Solo una canzone

48. Arisa-Mi sento bene