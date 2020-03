Cannes 2020 sospeso? Il Festival prende tempo per la conferma ufficiale

Festival di Cannes 2020 cancellato? Le ultime indiscrezioni dalla Francia

È ormai quasi certa la notizia che il Festival di Cannes 2020, previsto dal 12 al 23 maggio, sarà annullato, ma a questi spifferi il Festival ha risposto ancora una volta temporeggiando e facendo sapere che una decisione definitiva sarà presa tra circa un mese. A sollevare la questione ci ha pensato la nota testata giornalistica francese Le Point, la quale ha pubblicato le dichiarazioni di un membro del consiglio d’amministrazione dello show: “Sarà molto difficile, se non impossibile, selezionare film provenienti dalla Cina, dalla Corea, dall’Iran, dall’Italia e senza dubbio da cinquanta altri paesi, sapendo che gli attori e i registi non potranno fare la trasferta. Non sarà permesso proiettare film in una sala di 2000 posti, e il minimo allarme spaventerà i festivalieri”.

Il Festival rimanda la decisione di chiudere la kermesse: monta la polemica

Nelle ultime settimane lo staff ha continuato a sottolineare, via newsletter vari post sui social, come tutto procedesse in maniera regolare. Atteggiamento che non è piaciuto e che è stato contestato anche dalla stampa. Le Point ha spiegato inoltre che gli sponsor di Cannes 2020 sarebbero contrari ad approvare un’edizione che quasi sicuramente sarebbe poi interrotta in via di svolgimento, dato che le misure restrittive in Francia continuano ad evolversi in maniera evidente a causa del Coronavirus. Tuttavia la decisione non verrà comunicata fino al 16 aprile, giorno in cui in conferenza stampa dovrebbero annunciare i film in programma, nonché i membri della giuria della kermesse.

Cannes 2020, impossibile organizzare lo show durante la pandemia

Sui social, il Festival ha reagito commentando che non hanno preso nessuna decisione ufficiale. Gli organizzatori stanno valutando la situazione insieme alla città di Cannes. La decisione definitiva, come già anticipato da Le Point, arriverà non prima del 16 aprile dunque.