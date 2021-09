Canale 5, ufficializzato il nuovo palinsesto domenicale: chi resta e chi no

By

Mediaset ha in programma grosse novità per due dei suoi programmi pomeridiani più importanti e per il nuovo format condotto da Anna Tatangelo

Grandi, grandissimi cambiamenti in arrivo su Canale 5. I telespettatori si dovranno aspettare a breve un cambiamento di palinsesto che andrà a toccare, in particolare, la domenica pomeriggio. Ma cerchiamo di andare con ordine per orientarci un po’ nella nuova programmazione.

Piersilvio Berlusconi, alla luce degli ottimi risultati d’ascolto domenicali della rete (trainati fra l’altro da Scherzi a parte), ha deciso di dare una svolta a Canale 5. Due dei programmi di punta della rete, Verissimo e Amici, sono stati confermati alla domenica pomeriggio. Silvia Toffanin continuerà ad intrattenerci con il suo salotto con un doppio appuntamento, compreso quello del sabato. Lo speciale pomeridiano di Amici, per anni rimasto al sabato, resta così assegnato alla domenica.

C’è però un’altra grossa novità in arrivo che vale la pena segnalare a parte risponde al nome e cognome di Anna Tatangelo. La cantante e attuale fiamma di Livio Cori sta ufficialmente per sbarcare su Mediaset con il suo primo programma, Scene da un matrimonio.

Resta invece la delusione per Barbara d’Urso, confinata dai piani alti Mediaset al “solo” daytime infrasettimanale, dopo il taglio dei suoi show all’insegna del trash Domenica Live e Live! Non è la D’urso.

Tutto quello che c’è da sapere su Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo

La “ragazza di periferia” diventa così una delle regine del fine settimana di Mediaset con una trasmissione che debutterà sabato 5 ottobre su Canale 5. Scene da un matrimonio manterrà poi il giorno fisso nel daytime per tutta la durata della sua messa in onda.

Il programma della Tatangelo, il cui arrivo in tv è già slittato di circa due settimane (sarebbe dovuto partire il 19 settembre scorso) prenderà così il posto del talent di Maria de Filippi. Il format racconterà in modo diretto e semplice l’avvicinamento di persone comuni al giorno più importante della loro vita. Alla neo presentatrice del pomeriggio Mediaset i protagonisti racconteranno paure, ansie dubbi ed emozioni prima di salire sull’altare. Lo show vuole anche rappresentare un simbolo per il ritorno alla normalità post Covid-19, dove le famiglie e gli amici degli sposi potranno finalmente riunirsi e festeggiare insieme.