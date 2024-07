Canale 5 spolvera uno show storico: al timone Michelle Hunziker!

Dopo la Rai, anche Mediaset sta iniziando a rivelare le novità per la prossima stagione: ancora non ci sono tutti i titoli, ma c’è una sorpresa! Canale 5 ha intenzione di rispolverare dalla soffitta uno show storico amatissimo da tutti gli italiani e di dargli un volto moderno.

I più giovanissimi non lo ricorderanno, ma negli anni ’90 tutti i telespettatori aspettavano di collegarsi con Il Karaoke di Fiorello. Lo show era quanto più semplice ci potesse essere: Fiorello, ai suoi esordi, girava per le piazze d’Italia e invitava persone comuni a cantare canzoni al karaoke per poi incoronare il vincitore della serata. Trenta minuti di musica e divertimento nel preserale che ha consacrato ”Ciuri” come lo showman di successo che conosciamo e che Canale 5 vuole replicare!

Torna il Karaoke, ancora più in grande: Michelle Hunziker fa cantare gli Italiani

Il Karaoke tornerà in autunno ma non sarà come lo conosciamo: si chiamerà Il Karaoke Più Grande D’Italia e avrà al timone Michelle Hunziker. La svizzera è già confermata sia per Striscia La Notizia che per la nuova edizione di Io Canto Family; per tappare il buco nell’acqua fatto da Michelle Impossible, ci riproverà con il karaoke. Quello che si sa è che potrebbe prendere un posto in prima serata, quindi il format sarà completamente diverso da quello storico. Quello che c’è da chiedersi è quanto possa funzionare un programma così in un palinsesto già saturo di talent show. Michelle Hunziker già aveva condotto All Together Now, poi Io Canto e ora con il karaoke sarebbe l’ennesimo show canterino che conduce.

Forse Canale 5 punta a scoprire dei nuovi grandi artisti, come successe con il karaoke di Fiorello: infatti tra la gente comune che si sfidava a cantare nelle piazze italiane, Fiorello scoprì due giovanissimi cantanti che poi sarebbero diventati nientepopodimeno che Elisa e Tiziano Ferro. Peccato che ai tempi non c’erano altri talent musicali, soprattutto non c’era Amici di Maria de Filippo. Sarà molto difficile replicare il successo dello show girovago di Rosario Fiorello, soprattutto quando i giovani artisti hanno già un talent di riferimento dove sperare di essere lanciati. Mediaset deve pensare a un format completamente nuovo per questo Karaoke Più Grande D’Italia se vuole ambire a buoni risultati!