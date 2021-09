Canale 5, Scherzi a Parte inizia in anticipo: ‘sgarro’ a Cattelan

Scherzi a parte, il popolare programma in quota Mediaset, non tornerà in onda il 19 settembre come appreso in questi ultime settimane. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete il popolare format che da quest’anno vedrà al timone Enrico Papi cambia data.

Quando ritorneranno in tv i divertentissimi scherzi del fortunato format di Canale 5? Nelle ultime ore grazie ad messaggio su Twitter di Giuseppe Candela, si apprende che Mediaset vuole giocare d’anticipo. Il programma quindi parte in anticipo.

La prima puntata quindi dovrebbe essere per domenica 12 settembre. In precedenza invece si era detto che la data della messa in onda della prima puntata della nuova stagione del format sarebbe stata il 19 settembre. Come fa notare anche Giuseppe Candela nel suo tweet, Scherzi a parte si sfiderà contro il programma della rete concorrente ‘Da Grande‘, condotto da Alessandro Cattelan.

A sfidare Cattelan in questo nuovo progetto televisivo tratto da una sua idea, Papi non sarà solo. Al suo fianco, stando alle indicrezioni di TvBlogo, anche Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima reduce dal successo ottenuto nella co-conduzione di Battiti Live e da un gossip estiva che riporta di un presunto ritorno di fiamma con Flavio Briatore.

Sempre TvBlogo ha fatto anche un altro nome che dovrebbe co-condurre la trasmissione, cioè quello di Antonella Elia. La bionda ex opinionista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha ceduto quest’anno il posto a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Si preannuncia quindi una bella sfida per Enrico Papi, che dovrà misurarsi con il nuovo programma di Alessandro Cattelan. Lo show nato da un’idea dello stesso presentatore doveva andare in onda a maggio, ma c’è stato un ulteriore slittamento.

L’obiettivo sarebbe quello di intercettare un pubblico di quarantenni raccontando l’ingresso nell’età adulta con personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport ed anche volti noti nel campo della musica. Cattelan ritorna in Rai dopo 10 anni di assenza.

Nel 2009 Alessandro aveva condotto Quelli che il Calcio di Simona Ventura. Successivamente il conduttore si era trasferito sulle reti concorrenti. L’addio a Sky e X Factor sarà stato per lui molto difficile.