Canale 5, prossima stagione: conferme, novità e tagli in prima serata

La stagione televisiva 2020/2021 è entrata nell’ultima fase e ai piani alti di Mediaset già si pensa a come organizzare l’inizio della prossima avventura. Come al solito si apriranno le danze nel mese di settembre, al rientro dalle vacanze agostane. Che cosa proporrà il Biscione? Per il momento, naturalmente, non sono ancora stati messi nero su bianco i palinsesti 2021/2022. Tuttavia grazie a una serie di indiscrezioni e news ufficiose si può capire e prevedere quali saranno le mosse dell’azienda berlusconiana.

A tirare le fila di quel che si vedrà sulle reti Mediaset, ci ha pensato il sempre attento e puntuale BubinoBlog che ha messo assieme i tasselli fino ad ora disponibili per tracciare un quadro della prossima offerta del prime time di Canale Cinque. Nonostante Barbara d’Urso abbia detto, ripetendo le parole del direttore di Videonews Mauro Crippa, che Live tornerà in onda, al momento pare difficile che il Biscione punterà nuovamente su un talk che ha visto una vistosa emorragia di ascolti. Quasi certamente, anche laddove Live dovesse trovare spazio, non sarà di domenica sera dove dovrebbe continuare per un po’ il tragitto di Avanti un altro… Pure di sera!.

“Ora ci saranno nove puntate e probabilmente ce ne saranno altre 5 o 6 dopo l’estate. Però poi mi auguro che se debba esserci una prima serata ci sia una vera prima serata più che un preserale addobbato perché è un po’ faticoso farlo”. Così Paolo Bonolis in una recente intervista.

C’è poi il capitolo Grande Fratello Vip che tornerà con la sesta edizione. Al timone, per la terza volta consecutiva, ci sarà Alfonso Signorini che sta già lavorando al cast. Dopo l’esperimento del doppio appuntamento settimanale andato a buon fine nella scorsa stagione, il reality dovrebbe mantenere tale formula, occupando da settembre due prime time di Canale Cinque, vale a dire quello del lunedì sera e quello del venerdì sera.

Il martedì ci sarà la Champions League o in alternativa un film.

Il mercoledì la rete ammiraglia Mediaset dovrebbe continuare a puntare sulle fiction, dando seguito ai buoni risultati ottenuti da Svegliati Amore Mio e da Buongiorno Mamma. Tra i titoli papabili per la nuova stagione, a partire da settembre, spiccano “Tutta Colpa di Freud” con Claudio Bisio e “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Il giovedì, come scritto da Tvblog, Canale Cinque dovrebbe accogliere il ritorno in onda di Scherzi a Parte. Il programma, ideato nel 1992 (conduzione del tandem Teo Teocoli e Gene Gnocchi), sarà affidato ad Enrico Papi. Conclusosi il ciclo di puntate di Scherzi a Parte, in autunno inoltrato, il giovedì sera sarà occupato molto probabilmente da All Together Now di Michelle Hunziker.

Infine si arriva al sabato sera che sarà come al solito territorio blindato di Maria De Filippi lungo tutta la stagione. La moglie di Maurizio Costanzo tornerà in onda con gli show campioni di ascolti Tu Sì Que Vales, C’è Posta per Te e Amici.