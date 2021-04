Can Yaman torna su Instagram e rivede Diletta, solo una coincidenza?

Can Yaman è tornato su Instagram, ma non è l’unica novità del giorno. Nelle ultime ore infatti sui social si sta mormorando parecchio sulla coppia del momento, e non tutti sono felici. Can Yaman e Diletta Leotta si sono rivisti, seppure si parlasse di rottura tra loro. Ma sono ancora tantissime le persone che nutrono profondi dubbi su questa coppia: è opinione diffusa che sarebbe solo una trovata pubblicitaria. Un modo per far parlare di uno e dell’altra, anche in vista dei nuovi progetti di Can Yaman in Italia. A non convincere sono anche i tempi bruciati dalla coppia, che ha subito parlato di matrimonio. Senza considerare il fatto che si sono messi insieme all’improvviso, dall’oggi al domani, appena si sono conosciuti.

Insomma, una serie di circostanza che non convincono gli appassionati di cronaca rosa. Anche il ritorno di Can Yaman su Instagram è finito al centro delle critiche. L’attore era sparito dai social e la sua fidanzata Diletta aveva spiegato a Striscia la Notizia che lo aveva fatto per motivi di business, quindi non aveva a che fare con la loro relazione. Anche in questo caso in pochi hanno creduto a questa versione. Investigatoresocial di Instagram ha messo la pulce nell’orecchio a molti suoi follower su Can Yaman e Diletta Leotta: i dubbi sono tanti.

Aveva anticipato le mosse della coppia, in effetti, scrivendo che l’attore sarebbe tornato sui social e che si sarebbe ritrovato con Diletta. In effetti il profilo Instagram di Can Yaman è tornato attivo in tempi record, nello stesso giorno in cui è stato avvistato di nuovo con l’inviata di DAZN. Aveva anche ipotizzato che insieme al profilo sarebbe apparsa ben presto anche la foto di Can e Diletta insieme, e così è stato. A pubblicarla è stata Deianira Marzano e si vede la coppia uscire insieme da un portone. Solo una coincidenza?

Disattivare il profilo durante le voci di crisi sarà stata solo una mossa per attirare l’attenzione? Investigatoresocial era anche certo che Can Yaman e Diletta Leotta si sarebbero rivisti a Roma tra ieri e oggi, e così è stato. Insomma, molti ancora non vedono chiaro in questa coppia e i dubbi resistono. I fan dell’attore, che si erano affezionati a lui seguendo le soap su Canale 5, non nascondono la delusione. Qualcuno ha scritto di avergli concesso il beneficio del dubbio, sperando che si defilasse da questo gossip, invece così non è stato. L’utente di questo commento è giunta alla conclusione che i due si meriterebbero a vicenda, scrivendo di aver chiuso con Can Yaman.