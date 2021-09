Can Yaman piange per la rottura con Diletta: le foto inedite, “crisi di nervi”

Can Yaman sorpreso da Diva e Donna in lacrime. Il divo turco ha catalizzato il gossip per tutta estate per via della sua chiacchieratissima love story con Diletta Leotta. Love story che pare sia giunta la capolinea. Il ‘pare’ è d’obbligo visto che le due star non hanno mai annunciato ufficialmente di aver troncato. Tuttavia sembra più che palese che la relazione non ci sia più, alla luce del fatto che da due mesi ormai non si mostrano assieme. Anzi, si sono addirittura evitati in alcuni frangenti, il che fa ipotizzare che ci sia del gelo. A proposito della questione ‘rottura Can-Diletta”, il magazine Diva e Donna ha firmato uno scoop nell’ultimo numero in edicola, pizzicando Yaman piegato dal pianto.

“Le lacrime di Can Yaman rimasto solo”, scrive la rivista ‘rosa’, pubblicando le foto in cui l’attore turco è stato immortalato mentre si sfrega gli occhi, dopo aver pianto. Che è successo? “Dopo l’addio a Leotta, le foto di una crisi di nervi“, aggiunge sempre il settimanale, che fa chiaro riferimento alla fine della love story con la conduttrice catanese. Dunque due notizie alquanto ghiotte divulgate da Diva e Donna che da un lato ha pizzicato la star turca abbattuta, dall’altro ha confermato, casomai servisse, che la relazione sentimentale tra Can e la Leotta è giunta su un binario morto. Dalla serie arrivederci e grazie. E pensare che si parlava fino a una manciata di settimane fa di possibili fiori d’arancio.

Diletta Leotta intervistata su Italia Uno: Can Yaman mai citato

Altra conferma indiretta che la love story è evaporata l’ha data la stessa Leotta nelle scorse ore. Intervistata su Italia 1 dalla giornalista Veronica Gentili nel corso del format “Buoni o cattivi”, la conduttrice di Dazn ha risposto alla domanda sul suo uomo ideale. Qualcuno sperava che il quesito stimolasse la siciliana a rilasciare delle esternazioni su Can Yaman. Nulla di tutto questo: l’attore non è stato in alcun modo citato. Zero menzioni, niente di niente. Diletta si è limitata a dire che il suo uomo ideale deve essere principalmente una persona rispettosa, che deve rispettare il suo lavoro e che sappia farla sentire amata.