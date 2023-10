Can Yaman getta a terra il cellulare del fan (video) ed esplode

Can Yaman non ci sta. La star turca, nelle scorse ore, è finito al centro di una polemica rovente dopo che ha gettato a terra il cellulare di un fan. L’episodio è accaduto davanti all’Hotel delle Palme a Palermo, dove l’attore si trova in questi giorni perché impegnato a girare le scene di “Viola come il mare 2”. Il filmato è stato postato da numerosi utenti sui social, divenendo rapidamente virale. Guardando il video ci si trova innanzi a un gesto brutto. Tuttavia la vicenda va contestualizzata. Ci ha pensato lo stesso Yaman a spiegare i dettagli della questione. Ha chiesto scusa al fan a cui ha scaraventato via il telefono? Assolutamente no. Anzi si è scagliato contro di lui ancor più. Ma c’è un ma…

Can Yaman lancia il cellulare di un fan ???????? pic.twitter.com/jxcW31c1kq — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) October 18, 2023

La replica furibonda di Yaman

Dopo che la notizia è divenuta di dominio pubblico, Can Yaman ha pubblicato una lunga Story Instagram, attaccando pesantemente l’uomo al quale ha buttato via il telefono. Secondo la versione del turco, quella persona non era affatto un suo fan in quanto “è stata molto maleducata sin dal primo momento”. L’attore ha aggiunto che l’uomo non gli ha mai chiesto una fotografia. Anzi ha innescato dei disguidi, rispondendo in maniera “prepotente e minacciosa più volte con frasi del tipo: “Rilassati, stai calmo, non ti farebbe bene..”.

Yaman ha dichiarato poi che la persona della vicenda ha continuato a riprenderlo da “1 cm, come se fossi un animale in gabbia o un oggetto”. Quindi ha spiegato che lui non sarà mai maleducato con i fan “veri”. Al contrario, con le persone che ritiene maleducate, non smetterà di reagire.

Can Yaman e il problema dei fan morbosi

Non è la prima volta che Yaman finisce per essere chiacchierato per simili vicende. Il punto è che alcuni suoi fan sono morbosi all’inverosimile e invadenti, appunto maleducati. Chi è vicino alla star turca e migliaia di suoi supporters che l’hanno visto negli anni raccontano tutti la stessa versione. Cioè che Can è una persona educata e disponibile. E che quasi sempre, impegni e situazioni permettendo, concede selfie e autografi. Il problema è che ogni tanto cede alle provocazioni di qualche persona che ha poco tatto e provoca per il gusto di farlo. Ed è qui che a volte scatta il patatrac.