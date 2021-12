Can Yaman e Demet: “Passione travolgente, una lunga storia clandestina”

L’indiscrezione è per di sé una bomba ma deve assolutamente essere presa come tale e con tutte le pinze del caso. Nelle scorse ore l’Investigatore Social, alias Alessandro Rosica, ha raccontato su Instagram di essere in possesso di informazioni in esclusiva riguardo ad una passata relazione clandestina di Can Yaman.

Avete letto bene. Il divo delle telenovelas turche, diventato celebre in Italia grazie a Bitter Sweet e Daydreamer – Le Ali del Sogno sarebbe stato segretamente fidanzato con la splendida collega Demet Özdemir. I due hanno lavorato insieme proprio sul set di Daydreamer e, dunque, non avrebbero intrattenuto semplicemente una relazione professionale.

Per anni, i due attori hanno dichiarato alla stampa di essere solo amici. Ma la verità, secondo quanto rivelato da Alessandto Rosica, sarebbe molto diversa. I due, conosciutisi sul set della telenovela nel 2018, sarebbero rimasti insieme al riparo dei gossip e dei paparazzi per ben due anni. A quanto sembra, il loro rapporto non sarebbe mai stato particolarmente solido. Rosica, infatti, parla di una relazione fatta di alti e bassi.

E poi che cos’è successo? La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso fra i due sarebbe stata (il condizionale è d’obbligo) la scelta da parte di Can Yaman di intraprendere una carriera cinematografica in Italia. Questo, dunque, sarebbe stato il motivo dietro la fine della loro relazione.

Ad onor del vero, Alessandro Rosica cita anche altri problemi dietro alla rottura. Investigatore Social fa infatti riferimento ad uno stile di vita sregolato da parte dell’attore non accettato di buon grado dalla famiglia di Demet e, più in generale, della clandestinità di questa storia d’amore.

La fine della relazione fra i due, sembra, sia da ritrovarsi nella seconda metà del 2020, anche se Rosica ci fornisce un altro dettaglio a riguardo. Nonostante le difficoltà, i due non si sarebbero mai davvero dimenticati l’uno dell’altra. Resta ora almeno una grossa domanda sulla questione Can Yaman-Demet Özdemir: come fa Rosica a sapere in che rapporti sono rimasti e quanto ancora si vogliono bene? E soprattutto: come mai tirare fuori solo ora questo gossip così succoso?