Can Yaman annuncia l’uscita del suo libro: “La mia verità”, prezzo e data

L’attore ha annunciato la sua autobiografia, che si chiama Sembra Strano Anche a Me ed è già disponibile in pre-order

Sta per uscire il libro di Can Yaman: titolo, prezzo e data d’uscita sono stati svelati poco fa su Instagram. La notizia è arrivata direttamente dal profilo dell’attore, che per annunciare l’uscita del suo libro ha scelto un video girato a Roma. Il video accompagna il post e nello stesso si vede l’attore girare per i posti più belli e celebri di Roma, ma anche su una terrazza mentre legge le pagine che sarebbero diventate il suo libro. Le sue fan sono già in trepidante attesa, ma dovranno attendere ancora qualche giorno per leggere quella che è stata annunciata come la verità di Can Yaman.

“Per la prima volta ho deciso di parlarvi di me. Fino in fondo, senza filtri. Voglio raccontarvi la mia verità”: questo si legge nel post su Instagram. Can Yaman ha annunciato il suo libro così e uscirà il 30 novembre 2021, in libreria e negli store online. Il libro è già disponibile in pre-order, ma anche con questa opzione le fan lo avranno tra le mani il giorno d’uscita.

Come si chiama il libro di Can Yaman? Il titolo scelto è questo: Sembra Strano Anche a Me. Su Amazon è disponibile un’edizione speciale che permette di avere anche, in esclusiva – così è precisato -, il campioncino del profumo Can Yaman Mania. Il prezzo del libro, sempre su Amazon, è di 18.91€, almeno dell’edizione col campioncino del profumo. L’attore ha annunciato di raccontare tutta la verità e nient’altro che la verità: “La mia vita ora ve la racconto io. Come non ve l’ha mai raccontata nessuno”.

Nella descrizione del libro di Can Yaman invece si parla dell’uomo più amato del momento con i suoi milioni di fan nel mondo. Poi una serie di domande a cui di sicuro si troverà risposta leggendo il libro: chi è veramente Can Yaman? E cosa nascondono i suoi occhi? L’attore turco ha deciso di raccontarsi in un’autobiografia intima e privata, dall’infanzia fino a oggi, giorno in cui è un amatissimo attore. Non mancherà il rapporto con le donne, a quanto pare, e a questo punto sorge spontanea una domanda: Can Yaman nel libro ha parlato anche di Diletta Leotta? Inutile dire che si tratta di un libro che farà chiacchierare parecchio.