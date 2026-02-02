Can Yaman a Sanremo, annuncio geniale di Carlo Conti: il ruolo e la reazione di Laura Pausini

Indiscrezioni confermate. Can Yaman sarà uno dei co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo. Il divo turco, protagonista di recente su Rai 1 con la fortunata serie tv Sandokan, affiancherà Carlo Conti, in una delle cinque serate della kermesse, che si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio. L’attore dovrebbe essere sbarcare sull’Ariston nel corso della puntata di apertura.

Can Yaman co-conduttore del Festival di Sanremo: l’annuncio di “Carlokan”

Ad annunciare in modo geniale ed originale l’arrivo al Festival di Yaman è stato lo stesso conduttore e direttore artistico di Sanremo, che nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio ha fatto apparire sui suoi profili social un suo fotomontaggio con la spassosa scritta in sovrimpressione “Carlokan”. Nello scatto ultra ritoccato, si vede Conti nei panni di Sandokan, chiaro riferimento al divo turco. Nella didascalia del post, ‘King Carlo’ ha scritto “Co-Co”, vale a dire co-conduttore.

Dunque Yaman non si limiterà a un’ospitata mordi e fuggi di pochi minuti. Starà sul palco per un’intera serata e darà una mano al conduttore e a Laura Pausini (co-conduttrice di tutte le serate) a lanciare i big in gara. Poco prima che Conti ufficializzasse la notizia, l’agenzia AdnKronos aveva riferito che l’attore sarebbe stato protagonista della prima serata. Dovrebbe quindi sbarcare alla kermesse proprio nella puntata d’esordio.

La reazione di Laura Pausini

A proposito della cantante romagnola, ha reagito al post di “Carlokan” con due emoji divertite, segno che è felice di condividere il palco con l’attore, che, tra l’altro, è rimasto coinvolto in una vicenda controversa pochi giorni fa. Inizialmente è stata diffusa la notizia, che ha rapidamente fatto il giro del mondo, che Can fosse stato arrestato a Istanbul nel corso di una retata finalizzata a combattere lo spaccio e l’uso di droga.

Dopo poche ore si è compreso che Yaman in realtà non avrebbe fatto alcunché di male. E infatti è stato rilasciato dalle autorità turche. A seguito del fattaccio, ha poi fatto tappa a Roma e alla stampa italiana ha dichiarato di non aver commesso alcun reato, attaccando i media turchi, accusati di prenderlo di mira.