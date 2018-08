Camilla Lucchi svela la sua dieta: ecco cosa mangia ogni giorno l’ereditiera

La dieta di Camilla Lucchi: che alimentazione segue l’ereditiera e web influencer

Da sempre Camilla Lucchi sfoggia un fisico statuario e tonico: qual è il suo segreto di bellezza? Sicuramente il costante movimento ma pure la corretta alimentazione. L’ereditiera ha confidato di avere una passione per la cucina e di essere una buona forchetta ma che ogni giorno cerca di contenersi e non esagerare, soprattutto con le porzioni. Al settimanale Vero, Camilla ha rivelato che segue una dieta a zona, utile per una persona come lei che viaggia spesso, sia per lavoro sia per hobby. “Seguo la dieta a zona: mangio poco e spesso e suddivido i miei pasti in piccoli spuntini a base di proteine, carboidrati e grassi. Trovo che sia completa e che non richieda grossi sacrifici. Puoi mangiare tutto ed è facile da seguire anche se sei in viaggio”, ha fatto sapere la protagonista di Riccanza.

Lo schema alimentare di Camilla Lucchi

Camilla Lucchi segue poi un preciso schema alimentare: “Mangio il pesce cinque volte a settimana, la carne due volte, la frutta e la verdura ad ogni pasto. Adoro i carciofi e li preparo in tutti i modi: trifolati, crudi con il limone, in pentola con un soffritto di scalogna e prezzemolo…”. Nonostante la vita agiata, spesso Camilla si mette ai fornelli, perché ama cucinare. “Per lavoro sono spesso fuori casa e mangio al ristorante, ma ogni volta che posso mi metto ai fornelli. Amo soprattutto preparare pranzi e cene per gli amici”. I piatti forti della Lucchi? Penne agli scampi, bollito con la pearà e branzino con frutti di cappero e acciughe.

Il peccato di gola di Camilla Lucchi

Anche se segue una corretta alimentazione, Camilla Lucchi non rinuncia mai a un peccato di gola quotidiano. “Mangio un pezzettino di cioccolato fondente tutti i giorni dopo il pranzo e la cena”, ha ammesso l’opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Chi è Camilla Lucchi

Camilla, 26 anni, è figlia di un noto imprenditore di Verona e la sua famiglia gestisce una delle più importanti aziende italiane ed europee specializzate nella produzione di granulati e quarzi. È laureata in Economia alla Bocconi e lavora nella sua azienda ma non disdegna il mondo della tv e di Instagram.