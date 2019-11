Camilla Ghini di Forum e il fidanzato: ecco cosa pensa papà Massimo

Camilla Ghini di Forum svela il rapporto tra il padre Massimo Ghini e il fidanzato Riccardo

Camilla Ghini, figlia del più celebre Massimo, si è raccontata in un’intervista al settimanale Nuovo. L’opinionista di Forum si è scrollata di dosso l’etichetta di “raccomandata”, precisando di aver ottenuto il posto accanto a Barbara Palombelli solo per le sue capacità e non di certo per le interferenze del padre famoso. Non solo: la 25enne ha parlato pure della sua vita privata e della relazione – che procede a gonfie vele – con il fidanzato Riccardo. Un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo e che ha conquistato in pieno la fiducia di Massimo, che è un padre molto presente e affettuoso per Camilla ma pure per gli altri tre figli.

Le parole di Camilla Ghini sul padre famoso Massimo Ghini

“Mio padre adora Riccardo e lo tratta come se fosse un figlio”, ha ammesso Camilla Ghini alla rivista edita da Cairo Editore. “Riccardo ha 28 anni ed è il mio opposto. Fa l’ingegnere, è un uomo introverso, molto calmo e non alza mai la voce. Stiamo insieme da due anni e conviviamo da fine 2018. In realtà ci conosciamo da una vita: ci eravamo persi di vista e poi ci siamo ritrovati a una cena. Da quel momento tra noi è stato subito amore”, ha aggiunto la ragazza, che lavora a Forum da quattro anni.

Chi è Camilla Ghini: la figlia dell’attore Massimo Ghini

Camilla Ghini è nata nel 1994 dal matrimonio tra Massimo Ghini e Federica Lorrai. La giovane ha un fratello gemello, Lorenzo. Ghini ha poi avuto altri due figli – Margherita e Leonardo – dall’attuale moglie Paola Romano, ex costumista che ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia.