Camila Cabello torna single: è finita con Matthew Hussey

Camila Cabello e Matthew Hussey non stanno più insieme

Camila Cabello e Matthew Hussey si sono lasciati. A riportare la novità è il sempre informato People. Dopo un anno e mezzo di relazione la cantante, ex componente delle Fifth Harmony, e il personal trainer si sono detti addio. Il motivo? Non è chiaro ma pare sia stata una decisione presa di comune accordo. Forse i due non provavano più un reale sentimento e molto probabilmente i numerosi impegni di entrambi li hanno allontanati. Stando a quello che sussurrano gli amici dell’ormai ex coppia, la rottura definitiva tra Camila e Matthew è avvenuta circa due settimane fa. La popstar e Hussey si sono conosciuti tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 e il primo avvistamento dei paparazzi è avvenuto durante una vacanza in Messico.

Perché Camila Cabello e Matthew Hussey si sono lasciati

“La storia ha finito la sua corsa e hanno deciso di lasciarsi due settimane fa. È stata una decisione presa di comune accordo. Hanno passato tanto tempo insieme in questo anno e mezzo e quindi vogliono restare amici, anche se ognuno ha preso la sua strada”, si legge su People ma pure su The Sun. In questi anni sia Camila Cabello sia Matthew Hussey hanno cercato di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori e dal gossip, tanto che l’ultimo avvistamento insieme risale a qualche mese fa.

Camila Cabello: flirt con il collega Shawn Mendes?

Con l’addio a Matthew Hussey, diventa sempre più forte il gossip di un presunto flirt tra Camila Cabello e Shawn Mendes. I due hanno collaborato insieme alla canzone Senorita e nel videoclip del brano hanno mostrato complicità e sensualità. Una nuova coppia sta per nascere?